Denizli Valisi Ömer Faruk Coşkun 14 Mart Tıp Bayramı sebebiyle kutlama mesajı yayımladı.

14 Mart Tıp Bayramı sebebiyle Denizli Valisi Ömer Faruk Coşkun kutlama mesajı yayımladı. Vali Coşkun mesajında, "İnsan sağlığının korunması, mevcut sağlık sorunlarının giderilmesi tüm toplumların en önemli hedefidir. Bu nedenle hekimlik mesleği önemini hiçbir zaman kaybetmemiş, tarihin her döneminde kutsal bir meslek olarak kabul görmüştür. ’İnsanı yaşat ki devlet yaşasın’ düsturundan hareketle; fedakâr sağlık çalışanlarımızın gece gündüz demeden, insanları sağlığına kavuşturmak ve hayatlarını kurtarmak için göstermiş oldukları titiz ve insanüstü gayretleri, her türlü takdirin üzerindedir.

Modern dünyada gelişmişlik düzeylerinin en önemli göstergeleri arasında sayılmakta olan sağlık sektörünün, iyi işleyen ve kolay erişilebilir bir hizmet yapısına sahip olması, sağlık personelinin daha iyi imkânlarla çalışabilmesi, sosyal devlet olmanın bir gereği olarak, hepimizin ortak amacıdır. Bu duygu ve düşüncelerle, kendilerini hayat kurtarmaya vakfetmiş fedakâr bir şekilde hizmet eden tüm hekimlerimizin ve sağlık çalışanlarımızın 14 Mart Tıp Bayramını kutluyor, bütün sağlık çalışanlarımıza sağlık, mutluluk ve esenlikler diliyorum" ifadelerini kullandı.