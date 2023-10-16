DENİZLİ (İHA) – Denizli Valisi Ömer Faruk Coşkun, Beyağaç ilçesinde bir dizi incelemelerde bulundu.

Vali Ömer Faruk Coşkun, Beyağaç Kaymakamı Ünsal Emre Çitçi ve Beyağaç Belediye Başkanı Mustafa Akçay’dan ilçenin genel durumu ve ilçede yürütülen çalışmalar hakkında bilgi aldı. Beyağaç İlçe Emniyet Amirliğini ziyaret eden Vali Coşkun, güvenlik güçlerine çalışmalarında kolaylıklar diledi.

Vali Ömer Faruk Coşkun, programı kapsamında Yargıtay Onursal Cumhuriyet Başsavcısı Hasan Erbil ile bir araya geldi. Yatağan Mahallesi esnafını da ziyaret eden Vali Coşkun, hayırlı işler ve bereketli kazançlar diledi.