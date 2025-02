DENİZLİ (İHA) – Denizli Valisi Ömer Faruk Coşkun, 4 Şubat Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün Denizli’ye teşriflerinin 94. yıldönümü dolayısıyla bir kutlama mesajı yayımladı.

Vali Coşkun, mesajında; "Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ü ‘Büyük Ege Gezisi’ kapsamında şehrimize gelişinin 94. yıldönümünde bir kez daha sevgiyle ve saygıyla anıyorum. Gazi Mustafa Kemal Atatürk, büyük fedakarlıklar ve mücadeleler sonucunda zaferle sonuçlanan İstiklal Savaşımız ve Cumhuriyetimizin kurulmasının ardından yurt gezilerine çıkmış, bu anlamlı gezilerden biri olan Denizli ziyareti ilimiz adına bir kıvanç vesilesi olmuştur.

94 yıl önce bugün, Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün Denizli’ye gelişini öğrenen halk, caddeleri doldurarak büyük bir coşkuyla karşılamış ve yoğun sevgi gösterilerinde bulunmuştur. Bu yoğun ilgi karşısında: "Denizli halkının hakkımda gösterdiği hissiyattan duygulandım. Teşekkür ve muhabbetlerimin muhterem halka iletilmesini rica ederim." ifadelerini kullanarak nadide şehrimizden ayrılmıştır. ‘Muasır Medeniyetler’ hedefine ulaşma yolunda, her alanda belirlenen hedefleri bir bir aşarak gelişen ekonomisi ve her alandaki atılımlarıyla büyük bir şevkle çalışırken, bu manada heyecanımız, azmimiz ve gayretimiz her daim devam edecektir. Bu duygu ve düşüncelerle 94 yıl önce bugün, Denizli’mize teşrif ederek şehrimizi ve halkımızı onurlandıran ilimizde ziyaret ettiği her yerde gönüllerde iz bırakan, Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ü, silah arkadaşlarını, bir hilâl uğruna canlarını seve seve feda eden aziz şehitlerimizi rahmetle yad ediyor; kahraman gazilerimizi şükranla anıyorum" ifadelerini kullandı.