Batman Belediye Başkanı Gülistan Sönük’ün terörle iltisaklı olduğu gerekçesiyle hakkında kesinleşen hapis cezası ve yürütülen terör soruşturmaları kapsamında görevden alınmasının ardından kentte terör örgütü PKK yandaşları izinsiz gösteriler düzenleyerek belediyeye yürümeye çalışırken, Vali Ekrem Canalp’e "Vali çık lan buraya" diyen gösterici gözaltına alındı.

Belediye binası etrafında güvenlik amacıyla kurulan bariyerlerin önüne gelen bir gösterici, "Bizler kendimiz burayı seçtik, gece gündüz demeden çalıştık, halkımız burayı seçti. Bizler halkız sizler sömürgecisiniz, terk edin burayı. Vali çık lan buraya, halkın iradesini gasp ediyorsunuz, İsrail bile sizden daha iyidir" dedi ve bariyerleri devirmeye çalıştı.

Polisin, ’dağılın’ uyarısına rağmen bariyerleri devirmeye çalışan gruba müdahale edildi, çıkan arbedede valiyi hedef alan açıklamaları yapan gösterici de gözaltına alındı.