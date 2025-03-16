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Erzurum Valisi Mustafa Çiftçi, "Jandarma Yol Kontrol Noktası"nı ziyaret etti.
Tortum ilçesi Aksu Mahallesi sınırlarında faaliyete yeni geçirilen "Jandarma Yol Kontrol Noktası"nı ziyaret ederek Tortum Kaymakamı Fatih Bayram’dan denetimlerle ilgili bilgi aldı.
Geçmiş dönemlerde trafik kazalarının yaşandığı Aksu Mahallesi’ndeki rampaya inşa edilen yol kontrol noktasının faaliyete geçmesiyle birlikte ortaya çıkması muhtemel kazaların önlenmesi hedefleniyor.
Kaynak: İHA