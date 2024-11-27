Erzurum Valisi Mustafa Çiftçi, Tarım ve Orman İl Müdürü Alpaslan Kenger’i kabul etti.

Erzurum Valisi Mustafa Çiftçi, Tarım ve Orman İl Müdürü Alpaslan Kenger ve Müdür Yardımcısı Erhan Çiftgül’ü makamında kabul etti. Ziyarette, Tarım Reformu Genel Müdürlüğü tarafından IPARD Programı Teknik Destek Tedbiri kapsamında yürütülen “TA/2024/SER/0014 Ortak Tarım Politikası (OTP) Ağı Bölgesel Koordinatörlüklerinin Tanıtım ve Görünürlükleri Teknik Destek Projesi” değerlendirildi. Proje kapsamında hazırlanan tanıtım ve bilgi materyalleri Vali Çiftçi’ye sunuldu.

Ortak Tarım Politikası (OTP) faaliyetlerinin ele alındığı görüşmede, Vali Çiftçi’ye OTP Yönetim Otoritesi tarafından gönderilen “Telkâri Ay Yıldız Plaket” takdim edildi.