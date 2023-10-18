Erzurum Valisi Mustafa Çiftçi, Yakutiye İlçesi Altınbulak Mahallesi’nde eğitim veren, Sıddık Tivnikli İmam Hatip Ortaokulunu ziyaret etti.

Öğrencilerin barındığı pansiyondan, ders gördükleri sınıflara kadar bütün alanları inceleyen Vali Çiftçi, kursta eğitim gören öğrencilerle birlikte akşam yemeği yedi, öğrencilerle hasbihâl etti. Diyanet İşleri Başkanlığı ile Milli Eğitim Bakanlığı Din Öğretimi Genel Müdürlüğü arasında imzalanan protokol kapsamında, örgün eğitim ile birlikte hafızlık projesinin uygulanmakta olduğu okulda, 222 öğrenci öğrenim görüyor. 75 öğrencinin hafızlığını bitirerek hafızlık belgesini aldığı okulda, diğer öğrenciler ise normal eğitime devam ediyor.