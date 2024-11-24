Erzurum Valisi Mustafa Çiftçi, 24 Kasım Öğretmenler Günü münasebetiyle bir kutlama mesajı yayınladı.

“Kadim medeniyetimizin ilim ve irfan ışığını geleceğe taşıyan, evlatlarımızın zihinlerini bilgiyle, gönüllerini sevgiyle donatarak yarınlarımızı inşa eden saygıdeğer öğretmenlerimizin "24 Kasım Öğretmenler Günü"nü en içten dileklerimle kutluyorum.” diyen Erzurum Valisi Mustafa Çiftçi, sözlerine şöyle devam etti, “ Öğretmenlik, tecrübe ve irfanla yoğrulan kutsal bir meslektir. Öğretmenlerimiz, sahip oldukları bilgi ve birikimi öğrencilerine aktararak evlatlarımıza hem birer rehber, hem de rol model olmaktadır. Eğitim, milletimizin huzurlu ve müreffeh bir geleceğe ulaşmasının en temel anahtarıdır. Bu yolda medeniyetimizin köklü birikiminden ilham alarak çağın gereklerine uygun, milli ve manevi değerlerini özümsemiş bireyler yetiştirme görevini üstlenen maârif ordumuz, en büyük gücümüzdür. İlk emri "Oku!" olan bir medeniyetin mensupları olarak, geçmişten günümüze uzanan ilim yolculuğumuz; Nizâm-ül Mülk’ün medreselerinden, Şeyh Edebali’nin öğretilerine, Akşemsettin’in rehberliğinden bugüne kadar nice kıymetli âlim ve eğitimcinin ışığında şekillenmiştir. Bu mirası geleceğe taşımak ve güçlü nesiller yetiştirmek, fedakârca çalışan öğretmenlerimiz için bir şeref ve vazgeçilmez bir sorumluluktur.”

Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün "Başöğretmen" unvanını aldığı bu anlamlı günde, ebediyete irtihal etmiş tüm öğretmenlerini şükranla ve minnetle andığını vurgulayan Vali Çiftçi, “ Geleceğimizin mimarı olan tüm öğretmenlerimize teşekkürlerimi sunuyor, emekli olan öğretmenlerimize sağlıklı, huzurlu bir ömür diliyorum. Bu duygu ve düşüncelerle, yarınlarımızı inşa eden kıymetli öğretmenlerimizin 24 Kasım Öğretmenler Günü’nü bir kez daha tebrik ediyor, tüm öğretmenlerimize en kalbî sevgi ve saygılarımı iletiyorum.” dedi.