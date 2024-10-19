Erzurum Valisi Mustafa Çiftçi, 19 Ekim Muhtarlar Günü dolayısıyla bir mesaj yayınladı. Vali Çiftçi mesajında, “Muhtarlık kurumu, vatandaşımızın çaldığı ilk kapı ve yerel yönetimlerin vazgeçilmez bir parçasıdır” dedi.

19 Ekim tarihinin muhtarlık müessesesini hatırlamak, karşılaştıkları sorunlara yönelik çözüm önerileri geliştirmek amacıyla 2015 yılında yayımlanan genelge ile her yıl "Muhtarlar Günü" olarak kutlandığını belirten Erzurum Valisi Mustafa Çiftçi, “1829 yılından itibaren demokrasimizin ilk adımını teşkil eden muhtarlık kurumu, vatandaşımızın çaldığı ilk kapı ve yerel yönetimlerin vazgeçilmez bir parçasıdır. Mahalle muhtarlığı teşkilatı, ilk olarak Osmanlı Cihan Devleti’nde, başkent İstanbul’da kurulmuştur. İstanbul haricinde ise bilinen ilk muhtarlık teşkilatı, 1833 yılında Kastamonu sancağında kurularak daha sonra Anadolu’nun bütün mahalle ve köylerinde hayata geçirilmiştir. Son dönemde Sayın Cumhurbaşkanımızın uygulamaya geçirdiği çeşitli değişikliklerle günümüze yenilenerek aktarılmış olan muhtarlık müessesinin, kamu nezdinde iş ve işlemlerinin hızlı, nitelikli ve etkili yürütülmesi için önemli tedbirler alınmış ve muhtarlarımızın hizmet standartları geliştirilmiştir” dedi.

Mahallelerimizin düzenini sağlayan, sorunlarını çözen ve toplumumuzun sesi olan muhtarların; vatandaşların ihtiyaçlarının ve beklentilerinin karşılanmasında, sorunlarının çözüme kavuşturulmasında kilit bir role sahip olduğunu ifade eden Vali Çiftçi daha sonra şunları kaydetti; “Kamu yönetiminde katılımcılığın sağlanması açısından önemli bir görev deruhte eden muhtarlarımız, vatandaşlarımızın ihtiyaç ve taleplerinin ilk muhatabıdır. Aynı zamanda görev yaptıkları mahallelerde devletimizin gören gözü, işiten kulağıdır. Kadim şehrimiz Erzurum’un mahallelerinde her türlü ihtiyacı tespit edip vatandaşlarımızın kamu ve yerel yönetimlerce gerçekleştirilen hizmetlerle buluşmasını sağlayan muhtarlarımıza, ortaya koydukları özverili hizmetlerinden dolayı teşekkür ediyorum. Kamu ve yerel yönetimler arasında önemli bir köprü vazifesi gören tüm muhtarlarımızın "19 Ekim Muhtarlar Günü"nü kutluyor, kendilerine sağlık, mutluluk ve görevlerinde başarılar diliyorum.”