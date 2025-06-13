Erzurum Valisi Mustafa Çiftçi, tarihi Çobandede Köprüsü, Avnik Kalesi ve şifalı soğuk çermiğiyle ün salmış, Sarıkamış Harekâtı’nın başlangıç noktası olan Köprüköy ilçesini ziyaret etti.

Ziyaret kapsamında Köprüköy Belediyesini ziyaret eden Vali Çiftçi, Belediye Başkanı Nevzat Karasu tarafından karşılandı. Vali Çiftçi’ye ziyareti esnasında; Vali Yardımcısı Ahmet Özdemir, Köprüköy Kaymakam Vekili /Horasan Kaymakamı Mesut Ozan Yılmaz, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Doç. Dr. Engin Avcı, Doğa Koruma ve Millî Parklar Bölge Müdürü Akif Ümüzer, İl Tarım ve Orman Müdürü Alpaslan Kenger ve AK Parti Köprüköy İlçe Başkanı İbrahim Hakkı Yağanoğlu eşlik etti.