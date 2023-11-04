Erzurum Valisi Mustafa Çiftçi, Karayazı ilçesine yaptığı ziyarette yoğun bir mesai harcadı.

Vali Mustafa Çiftçi’nin Karayazı’daki ilk durağı Karayazı Kaymakamlığı oldu. İlçe Kaymakamı Muammer Sarıdoğan’dan ilçedeki hizmetler hakkında bilgi alan Vali Çiftçi, aynı zamanda kayyım olarak Belediye Başkanlığı görevini de yürüten Sarıdoğan’a çalışmalarında başarılar diledi.

Vali Mustafa Çiftçi daha sonra Karayazı İlçe Emniyet Müdürlüğünü ve İlçe Jandarma Komutanlığını ziyaret etti. İlçede genel asayişin devamının sağlanması için önleyici güvenlik hizmetlerinin etkinliğine vurgu yapan Vali. Çiftçi, suçun henüz oluşmadan engellenmesi yönünde tedbirler alınması gerektiğini belirtti. Karayazı Çelikli Mahallesi’nde yapımı tamamlanan Camii, Vali Mustafa Çiftçi’nin katılımıyla açıldı. Cami, mescit, yol köprü, okul, taziye evi, Kur’an kursu gibi yerlere yapılan yardımların sadaka-i cariye kabul edildiğini belirten Vali Çiftçi, “Burası ibadete açık kaldığı müddetçe, buraya katkı verenlerin amel defterleri inşallah bu sevaptan nasiplenmiş olacak.” ifadelerini kullandı

Vali Çiftçi’nin bir sonraki durağı ise, Karayazı Belediyesi Süt Toplama Merkezi’ni ziyaret ederek çalışmaları hakkında bilgi almak oldu. Karayazı’nın süt üretimi açısından önemli bir merkez olduğunu belirten Vali Çiftçi, ilçede uygulanan soğuk süt zinciri tekniğinin süt üretiminde ve işlenmesindeki ekonomik katkısına vurgu yaptı. Vali Çiftçi, bu arada Karayazı’da esnaf ziyaretleri gerçekleştirdi. İlçe merkezinde bulunan dükkânları tek tek dolaşıp, çay eşliğinde esnafla sohbet eden Vali Çiftçi; esnafa hayırlı, bereketli, bol kazanç temennisinde bulundu.

Karayazı Ali Şeker Kız Kur’an Kursunu da ziyaret eden Vali Çiftçi, Kur’an Kursunda yürütülen çalışmalar hakkında yetkililerden bilgi aldı. Vali Mustafa Çiftçi, kadınların psikososyal, sosyokültürel, mesleki ve kişisel yönden gelişimlerine yönelik çalışmalar yürüten Karayazı Aile Destek Merkezini ziyaret etti. Vali Mustafa Çiftçi Karayazı gezisinin sonunda, mal varlığını Diyanet Vakfına bağışlayan 61 yaşındaki Karayazılı Hüsnücemal Çiçek’i evinde ziyaret etti.