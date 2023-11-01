Erzurum Valisi Mustafa Çiftçi, Aziziye Belediye Başkanı Muhammet Cevdet Orhan’ı ziyaret etti.

Başkan Orhan ziyarette yaptığı değerlendirmede “Erzurum Valimiz Mustafa Çiftçi’yi, belediyemizde konuk etmekten büyük mutluluk duyduk. İlçe Kaymakamımız Muhammet Tugay’ın da eşlik ettiği ziyarette; Kıymetli Valimize, Aziziye Belediyesi olarak hayata geçirdiğimiz proje ve yatırımların yanı sıra halen devam eden çalışmalarımıza ilişkin bir sunum yaptık. Teveccühleri, şevkimizi artıran övgü dolu yaklaşımları ve nazik ziyaretleri için Valimize teşekkürlerimizi sunuyoruz.” dedi.

Valilik tarafından yapılan açıklamada da ziyaret ile ilgili şu açıklama yapıldı, "Aziziye Belediye Başkanı Muhammet Cevdet Orhan’dan, ilçede yürütülen projeler hakkında bilgi alan Valimiz Mustafa Çiftçi, çeşitli alanlarda yürütülecek kapsamlı projelerle ilçenin çehresinin geliştirilebileceği yönünde görüşlerini bildirdi."