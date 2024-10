Erzurum Valisi Mustafa Çiftçi, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı vesilesiyle bir mesaj yayınladı.

Vali Mustafa Çiftçi mesajında şöyle dedi,” Zaferle taçlanan Milli Mücadele’nin ardından aziz milletimizin sesini tüm dünyaya haykırış menkıbesi olarak 29 Ekim 1923’te ilan edilen Cumhuriyetimizin 101. yıl dönümünü kutluyoruz. Cumhuriyet’in temellerinin atıldığı kadim şehrimiz Erzurum’dan bayram sevincinin heyecanını ve gururunu tüm vatandaşlarımızla yürekten paylaşıyoruz. Aziz milletimize ve tüm Erzurumlulara kutlu olsun. Selçuklular’dan Cihan Devleti Osmanlı’ya devrolan zengin birikim ve 2 bin yıllık devlet geleneğimiz ile emperyalist devletlere boyun eğmeyerek bu topraklarda ilelebet payidar kalacak olan Türkiye Cumhuriyeti kurulmuştur. Uğradığı işgallere karşı vatan savunmasında azim, inanç ve kararlılıkla mücadele gösteren, vatanın bölünmez bütünlüğü için her daim devletin yanında olan Dadaşlar; Cumhuriyet’e giden yolda çok önemli kararların alındığı Kongre’ye ev sahipliği yapmıştır. Türk milletinin tarihi misyonunda Anadolu’nun kilidi olma özelliğini her zaman koruyan Erzurum, Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün "Zaferden sonra hükümet şekli Cumhuriyet olacaktır." hükmünün kaleme alınarak Türkiye Cumhuriyeti’nin temelinin atıldığı kadim şehirdir. Bugün bizlere düşen, maziden aldığımız kuvvetle gerçekleştirdiğimiz önemli atılımları Cumhuriyetimizin ikinci asrında daha müreffeh hale kavuşturarak güçlü yarınlarımızı inşa etmektir. Bunun için genciyle, yaşlısıyla, kadınıyla, erkeğiyle her daim okumalı, araştırmalı, üretmeli, ülkemizin gücüne güç katmalıyız. Milli birliğimizi, vatanımızın bölünmez bütünlüğünü, kutsal değerlerimizi koruyacak gençler yetiştirmeli ve Türk milletinin karakterine en uygun yönetim şekli olan Cumhuriyet ile gelişme yolunda emin adımlarla yürümeliyiz. Bu duygularla Türkiye Cumhuriyeti’nin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ü, İstiklâl Savaşımızın bütün komutanlarını, devletimizin kuruluşunda emeği olan devlet ve siyaset adamlarını, aziz şehitlerimizi ve gazilik unvanıyla Hakk’ın rahmetine kavuşan tüm kahramanlarımızı bir kez daha minnet ve şükranla anıyorum. Cumhuriyetimizin ebed-müddet olmasını Yüce Allah’tan niyaz ediyorum.”