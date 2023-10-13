Erzurum Teknik Üniversitesi (ETÜ) ve Erzurum Valiliği iş birliğiyle lise öğrencilerinin teknoloji bağımlılığını azaltmak için “Bağımlılıktan Mucitliğe” projesi hayata geçiriliyor.

ETÜ Rektörü Prof. Dr. Bülent Çakmak, geliştirilen projenin detaylarına ilişkin bilgi paylaşımında bulunmak üzere Proje Yürütücüsü Doç. Dr. Sevinç Namlı, ETÜ Bağımlılık Komisyonu Başkanı Nurgül Karakurt, ve MUCİTPARK Bilim ve Fikir Atölyesi Koordinatörü Öğr. Gör. Ali Necip Nursoy ile birlikte Erzurum Valisi Mustafa Çiftçi’yi ziyaret etti.

Geliştirilen proje kapsamında Erzurum’da öğrenim gören lise öğrencilerinin ilk olarak teknolojiye olan bağımlılık düzeyleri tespit edilecek ve bağımlılık düzeyi yüksek olan öğrencilerin MUCİTPARK Bilim ve Fikir Atölyesi’nde oyun tasarımı, temel yazılım ve robotik kodlama gibi alanlarda temel ve ileri düzeyde eğitim alması sağlanacak.

Projeye ilişkin açıklamada bulunan Rektör Çakmak, eğitim alacak öğrencilerin ilgi, yetenek ve teknoloji bağımlılığına yatkın olma durumlarına göre seçileceğini belirterek: “Hocalarımız tarafından geliştirilen proje sayesinde gençlerimizin teknolojiye olan ilgilerini avantaja çevirecek ve kariyerlerine yön vermede destek sağlayacağız” dedi.

Projenin oldukça faydalı olacağına inandığını belirten Vali Çiftçi ise projenin hayata geçirilmesi noktasında ETÜ’ye gereken desteği sağlayacaklarını belirtti.