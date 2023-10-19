Erzurum Valisi Mustafa Çiftçi, 19 Ekim Muhtarlar Günü öncesinde Palandöken ilçesine bağlı mahalle muhtarları ile kahvaltıda bir araya geldi.

Palandöken Kaymakamlığı Toplantı Salonu’nda; Kaymakam Uğur Tutkan Vali Çiftçi’ye ilçede yapılan çalışmalar hakkında kısa bir sunum eşliğinde bilgi verdi. Daha sonra muhtarların taleplerini dinleyen Vali Çiftçi, “Muhtarlık teşkilâtının 1829 yılından günümüze kadar varlığını sürdürmüş, köklü geçmişiyle demokrasinin ilk adımı, devletle-vatandaş arasında önemli bir köprü, vatandaşın çaldığı ilk kapı olması bakımından muhtarlık müessesesinin, yerel yönetimlerin vazgeçilmez bir parçasıdır. Palandöken İlçesinde görev yapan muhtarların, 19 Ekim Muhtarlar gününü kutluyorum. Allah hepinizin işini, gücünü rast getirsin” diye konuştu.