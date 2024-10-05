Erzurum Valisi Mustafa Çiftçi, 1-6 Ekim tarihleri arasında Yüksek İrtifa Kamp Merkezi’nde düzenlenen “Türk Devletleri U16 Futbol Turnuvası” heyecanına ortak oldu.

Türkiye ile Azerbaycan takımlarının futbol karşılaşmasını izleyen Vali Çiftçi, maçın devre arasında sahada, her iki takıma başarılar diledi. U16 Takım Kaptanı Selçuk Erdoğan, Vali Mustafa Çiftçi’ye, turnuva anısına Milli Takım Forması hediye etti.

Turnuva; Türkiye, Türkmenistan, Azerbaycan, Kırgızistan, Gürcistan ve Özbekistan Milli Takımları’nın katılımı ile gerçekleşiyor.