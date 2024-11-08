Erzurum Valisi Mustafa Çiftçi, 8 Kasım Azerbaycan Zafer Günü vesilesiyle bir kutlama mesajı yayınladı.

Vali Mustafa Çiftçi mesajında, “İşgal altındaki Karabağ topraklarını özgürlüğe kavuşturmasının dördüncü yıl dönümünde Kardeş Azerbaycan’ın "8 Kasım Zafer Günü"nü en kalbî duygularımla tebrik ediyorum.” dedi

Azerbaycan Cumhuriyeti’nin toprak bütünlüğünün sağlanması için sürdürülen 44 günlük mücadelenin ardından Karabağ’ın işgalcilerin elinden kurtarıldığını hatırlatan Vali Çiftçi, “30 yıldır işgal altında bulunan Karabağ’ın azatlığı, bölgede barışın ve huzurun yerleşmesine vesile olmuştur. Ülkemiz siyasi ve manevi desteğiyle Azerbaycan’ın yürüttüğü hak davasında en büyük destekçisi olmuştur. Mustafa Kemal Atatürk’ün "Azerbaycan halkının sevinci sevincimiz, kederi kederimizdir." ve Haydar Aliyev’in "Türkiye ve Azerbaycan: Bir millet, iki devlettir." ifadelerinde de yer bulduğu üzere iki kardeş ülke arasındaki dostluk, kardeşlik ve stratejik iş birliği her geçen gün daha da derinleşmiştir. Bu duygu ve düşüncelerle bugün, bölgedeki istikrar ve güvenliğin sağlanması açısından uluslararası projelere imza atan Türkiye ve Azerbaycan kardeşliğinin ilelebet devam etmesini temenni ediyorum. Karabağ için sürdürülen kutlu mücadelede şehit düşenleri saygı ve hürmetle anıyor, "8 Kasım Azerbaycan Zafer Günü" vesilesiyle Kardeş Azerbaycan halkına en içten tebriklerimi sunuyorum. Karabağ Azerbaycan toprağıdır ve inşallah kıyamete kadar da öyle kalacaktır.” şeklinde konuştu.