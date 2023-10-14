Ardahan Valisi Hayrettin Çiçek, köy ziyaretleri kapsamında Bağdeşen köyünü ziyaret etti. Köy Muhtarı ve vatandaşlarla bir araya gelen Vali Çiçek, köy içerisinde incelemelerde bulundu.

Vali Hayrettin Çiçek, köyleri tanımak, vatandaşların sorun ve taleplerini yerinde dinlemek üzere başlattığı köy ziyaretleri kapsamında Bağdeşen köyünü ziyaret etti. Beraberinde İl Jandarma Komutanı Albay Ramazan Yiğit, Özel İdare Genel Sekreteri Murat Bilal Emin ve Milli Eğitim Müdür Vekili Atanur Sarıçam ile birlikte Bağdeşen köyüne giden Vali Çiçek, muhtar ve vatandaşlarla sohbet ederek, köylerle ilgili sorun ve talepleri dinledi.

Vali Çiçek, köyleri tanımak, sorunlarını ve eksikliklerini yerinde görmek üzere köy ziyaretlerine başladığını belirterek, devlet imkanları ile ulaştırılan hizmetlerle köylerde yaşayan vatandaşlarımızın yaşam standardını yükseltmek için gayret edeceklerini söyledi.

Ziyaret ettiği köylerle ilgili sorun ve talepleri dinleyen Vali Çiçek, not aldırdı ve ilgili kurum müdürlerine bu sorun ve taleplerin değerlendirilmesi yönünde talimatlarda bulundu.