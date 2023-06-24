Kayseri Valisi Gökmen Çiçek, yardımcıları Şenol Esmer ve Abdullah Kalkan ile birlikte Develi ilçesine ziyarette bulundu. Vali Çiçek, Develi İlçe Kaymakamı Enes Emircan Buyuran, Develi Belediye Başkanı Mehmet Cabbar ve kurum amirleriyle bir araya gelerek istişarelerde bulundu.

Vali Çiçek’in destekleriyle Develi turizmde atağa kalkıyor

Sindelhöyük Mahallesi’nde Balık Evi, kamış ve hasır üretimhanesi, Soysallı Mahallesi’nde Büyüleğen Mevki, Sarıca Mahallesi’nde çilek bahçesi ve Yukarı Develi Mahallesi’nde Sivasitti Hatun Cami ve Çamlık Mesire Alanı’nı ziyaret edip incelemelerde bulunan Vali Çiçek, İlçe Kaymakamı Enes Emircan Buyuran ve Belediye Başkanı Mehmet Cabbar’la birlikte Develi’nin turizmde atağa kalkması için yapılacak projeler hakkında istişarelerde bulundu.

Develi’nin tabi güzellikleri, kültürel ve tarihi mirasıyla turizmde ilgi odağı olması için bu zenginliklerden en güzel şekilde yararlanıp Develi’nin bir cazibe merkezi haline geleceğini belirten Vali Gökmen Çiçek, “Kadim bir kent olan Develimizin Erciyes ve Kapadokya’ya yakınlığı da turizm için büyük bir avantaj sağlamaktadır. Valiliğimizin öncülüğünde, Büyükşehir Belediyemiz ve Develi Belediyemizin de destekleriyle Develimizi turizmde atağa kaldıracak projeler üretip en kısa zamanda hayata geçireceğiz” açıklamalarında bulundu.

Ziyaretler esnasında tarihi ve turistik yerlerle ilgili Vali Çiçek’e bilgiler veren Belediye Başkanı Mehmet Cabbar da, “Geldiği günden beri Kayserimizde ve Develimizde fark yaratan, projeleri ve destekleriyle önümüzü açan sayın valimize göstermiş olduğu ilgiden dolayı şahsım ve hemşerilerim adına şükranlarımı sunuyorum. Develimizin turizmde uğrak yeri olması için Valimiz Gökmen Çiçek’in talimatları doğrultusunda elimizden gelen gayreti göstereceğiz” dedi.