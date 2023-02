Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, Kahramanmaraş deprem bölgesinde koordinatörlük görevi yürüten Kayseri Valisi Gökmen Çiçek’i ziyaret etti. Başkan Büyükkılıç, Vali Çiçek’e her zaman yanlarında olduklarını söylerken, Vali Çiçek de “Allah, bütün belediyelerimizden Büyükşehir Belediyemizin şahsında razı olsun” diye Büyükkılıç’a ve Kayserililere teşekkür etti.

Afetin yaşandığı Kahramanmaraş’ta temaslarda bulunan Başkan Büyükkılıç, beraberindeki heyet ile Kayseri Valisi Gökmen Çiçek’i AFAD Mobil Afet Etüt Merkezi’nde ziyaret etti. Başkan Büyükkılıç, var güçleri ve büyük bir özveriyle deprem bölgeleri ve Kahramanmaraş’ın koordinatörlük görevini yürüten Kayseri Valisi Gökmen Çiçek’in yanında olduklarını belirtti. Vali Çiçek’e çalışmalarında kolaylıklar dileyen Büyükkılıç, “Kadirşinas dostumuz, değerli valimizin tüm belediyelerimizle birlikte, tüm sivil toplum teşkilatları, odalarımızla, hemşehrilerimizle burada tabi ki destekleme konusunda da biz her zaman yanında olacağımızı bir kez daha beyan ediyor, kendilerine teşekkür ediyorum” diye konuştu. Kayseri Büyükşehir Belediyesi önderliğinde 16 ilçe belediyesinin yardım olup Kahramanmaraş’a yağdığına dikkat çeken Kayseri Valisi Gökmen Çiçek, “Çok değerli Büyükşehir Belediye Başkanımız burada, Pınarbaşı Belediye Başkanımız burada, Akkışla Belediye Başkanımız burada, ASKON burada, değerli dostlarımız burada. Kayseri’ye ilk geldiğim günden beri söylüyorum Kayseri Büyükşehir Belediyesi önderliğinde 16 belediye buraya yardım oldu yağdı adeta. Böyle bir şehrin valisi olmaktan dolayı çok büyük onur duyuyorum” dedi. Vali Çiçek, bütün belediyelerin yollara çıktığını, sokakların gönüllü dolu olduğunu kaydederek, şunları söyledi;

“Kimse yok mu demeden bütün arkadaşlarımız, bütün belediyelerimiz yollara çıktı. Gönüllülerle dolu sokaklar. Her enkaz başında birisi çevirip Sayın Valim ben Kayseriliyim, buraya yardıma koştum diyor. Biz inşallah birlik ve beraberlik içerisinde burayı bir an önce ayağa kaldıracağız. Kahramanmaraş’la Kayseri’nin dostluğunu ezelden beri bilirdim ama bu afet bizi üzmekle beraber, Kayserililerin inşallah buraya desteğiyle çok büyük bir kardeşlik köprüsü, iki şehir arasında, kurulmuş olacak. Şu an bildiğim kadarıyla birçok aile Kahramanmaraş’tan Kayseri’ye geldi. Onlarla da en iyi şekilde belediyelerimiz, kurumlarımız ilgileniyorlar.”

Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç’a hızır gibi yetiştiği için ve taleplere anında karşılık verdiği için teşekkür eden Çiçek; “Buradaki birçok insan da Kayseri Büyükşehir Belediyesi’ne, ilçe belediyelerimize minnettarlar. Allah, bütün belediyelerimizden Büyükşehir Belediyemizin şahsında razı olsun. Kayserililere, Allah onlardan razı olsun diye selam söylemek istiyorum. Şu bulunduğumuz alanın bile içme suyundan kanalizasyonuna kadar Kayseri Büyükşehir Belediyesi tarafından takip edilmekte. Bu da bizi çok mutlu ediyor” ifadelerini kullandı.