Kahramanmaraş’ın Elbistan ilçesinde koordinatör vali olarak görev yapan Kayseri Valisi Gökmen Çiçek, Adıyaman’a görevlendirildi.

6 Şubat’ta meydana gelen ve 11 ilin etkilendiği 7.7 ve 7.6 şiddetindeki depremlerin ardından Kahramanmaraş’a koordinatör vali olarak görevlendirilen Kayseri Valisi Gökmen Çiçek, daha sonra Elbistan ilçesine koordinatör olarak görevlendirilmişti.

Elbistan’da kısa süre içerisinde yaptığı başarılı çalışmalar ile depremin izlerini silmek için yoğun çaba gösteren Vali Çiçek, şimdi de deprem bölgesi olan Adıyaman’a AFAD koordinatör valisi olarak görevlendirildi.