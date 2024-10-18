Kayseri Valisi Gökmen Çiçek ve Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar; 19 Ekim Muhtarlar Günü dolayısıyla kutlama mesajı yayımladı.

Muhtarların yönetim sisteminde çok önemli görevler üstlendiğini belirten Vali Çiçek mesajında, “Muhtarlarımız, bulunduğu mahallede ve köyde devletimizin tüm kurumlarını temsil eden, görev yaptıkları bölgede vatandaşlarımızın devlet kurumlarıyla ilişkilerinde aracı rol oynayan ve yönetim sistemimizde çok önemli görevler üstlenen, halkımızın gönlünde taht kuran bir müessesenin temsilcileridir. Vatandaşlarımızın ihtiyaçlarını, sorunlarını yerinde tespit ederek yetkili makamlara ileten, takibini yaparak çözümüne katkı sağlayan muhtarlarımız, demokratik sistemin vazgeçilmez bir aktörü, mahallelerimizde ve köylerimizde devletimizin gören gözü, işiten kulağıdırlar. Muhtarlarımızın, mahallelerimizin en önemli temsilcileri olarak toplumumuza sunmuş olduğu katkılar, özverili çalışmalar ve sorunlara olan duyarlılığı ile vatandaşlarımıza olan yakınlığı bizim için önemli ve takdire şayandır. Bu duygu ve düşüncelerle; devletimiz ile vatandaşlarımız arasında köprü vazifesi gören muhtarlarımızın "19 Ekim Muhtarlar Günü"nü kutluyor, ebediyete intikal eden muhtarlarımıza Allah’tan rahmet, görevde olanlara sağlık ve başarılı görevler diliyorum” ifadelerine yer verdi.

"Başkan Çolakbayrakdar’ın mesajı"

Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, 19 Ekim Muhtarlar Günü dolayısıyla bir mesaj yayımladı. Bütün muhtarların Muhtarlar Günü’nü kutlayan Başkan Çolakbayrakdar, "Bizim için muhtarlarımız, önemli ve değerlidir" dedi. Başkan Çolakbayrakdar, yaptığı yazılı açıklamada şunları kaydetti:

"Bizim için muhtarlarımız önemli ve değerlidir. Bir mahallenin neye ihtiyaç duyduğunu, ne istediğini ve ne gibi sorunları olduğunu en iyi bilecek kişi, o mahallenin muhtarıdır. Mahalle sakinlerimizle belediyelerimiz arasında köprü oluşturan muhtarlarımız, vatandaşların isteklerini ve taleplerini bize aktarıyorlar. Biz de hızlı bir şekilde bölgenin ihtiyaçlarını karşılamaya çalışıyoruz. Böylelikle hem mahallede yaşayan vatandaşlarımızın memnuniyeti artıyor hem de bölgeye doğru hizmeti götürmüş oluyoruz. Özellikle yaşadığımız çevreyi daha güzel bir hale getirmek ve Kocasinan’ı hak ettiği şekilde iyi bir noktaya taşımak için yoğun bir gayret sarf ediyoruz. Bütün gayretimiz, daha yaşanabilir bir Kayseri’yi inşa etmektir. Bu vesileyle bütün muhtarlarımızın Muhtarlar Günü’nü kutluyorum."

Başkan Çolakbayrakdar, sözlerini "İnşallah bu zamana kadar olduğu gibi bundan sonra da muhtarlarımızla birlikte el ele, gönül gönüle verip Kocasinan’ımıza hizmet üretmeye devam edeceğiz" diyerek noktaladı.