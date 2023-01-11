Kayseri Valisi Gökmen Çiçek ve Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın, Talas Belediyesi tarafından kurulan Başakpınar Umay Kadın Üretici Kooperatifi’ni ziyaret ederek ellerine tokmak ve çivi alıp deri çanta yaptı.

Kayseri Valisi Gökmen Çiçek ve Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın, Talas Belediyesi tarafından kurulan Başakpınar Umay Kadın Üretici Kooperatifi’ni ziyaret ederek ellerine tokmak ve çivi alıp deri çanta yaptı.

Talas Belediyesi tarafından iki ay önce Başakpınar Mahallesinde kurulan kadın üretici kooperatifi dikkatleri çekmeye başladı. Bu çerçevede Kayseri Valisi Gökmen Çiçek, Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın ve Talas Kaymakamı Yaşar Dönmez ile birlikte Şehitler Cami müştemilatında kurulan Başakpınar Umay Kadın Üretici Kooperatifi’ni ziyaret etti.

Burada üretim yapan kadınlarla görüşen heyet, deriden yapılan ürünleri yakından inceledi. Bir ara tezgaha da geçen Vali Çiçek ve Başkan Yalçın ellerine tokmak ve çivi alarak çanta yapımı için parça derilere delik açıp törpüledi. Kadınlardan tam not alan Başkan Yalçın için, ‘Sanat okulu öğretmeni olduğu belli oldu’ esprileri yapıldı.

“Güzel ürünler ortaya çıkmış”

Ürünleri inceleyip alışveriş de yapan Vali Gökmen Çiçek, Başkan Yalçın’a kurulan kooperatif için teşekkür ederek, “Gerçekten çok güzel işler yapılıyor. Başkanımız burayı güzel yapmış. Burasının faaliyete geçirilmesi çok önemli. Allah sizlerden razı olsun. Bu kadar kısa sürede güzel şeyler üretmişsiniz” dedi.

“Hedef dünya markası”

Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın da, kadınlara çalışmalarında kolaylıklar dileyerek, “Bizler üretmeye devam edeceğiz. Yaptığımız işi en iyi şekilde yapacağız. Deri çantada dünya markası olmayı hedefleyeceğiz. Sayın valimiz yapılan ürünleri de satma garantisi verdi. Böylelikle hem kendinizi geliştirip hem de ev ekonomisine katkıda bulunmuş olacaksınız” diye konuştu.