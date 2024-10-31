Kayseri Valiliği himayesinde gerçekleştirilen ERVA Spor Okulları’nın 45’incisi olan Mimarsinan OSB ERVA Spor Okulu açıldı. Kayseri Valisi Gökmen Çiçek, “Türk gençliğinin milli şuuru devam ettiği sürece Türkiye asla yıkılmaz ve bölünmez” dedi.

Erciyes Anadolu İmam Hatip Lisesi’nde gerçekleştirilen açılışa, Kayseri Valisi Gökmen Çiçek, Melikgazi Belediye Başkanı Mustafa Palancıoğlu, İl Emniyet Müdürü Atanur Aydın, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Hakan Dedebağı, İl Milli Eğitim Müdürü Coşkun Esen, Kayseri Sanayi Odası Başkanı Mehmet Büyüksimitci, Mimarsinan OSB Yönetim Kurulu Başkanı Lütfi Çarşıbaşı, öğretmenler, öğrenciler ve vatandaşlar katıldı. Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı’nın okunmasının ardından açılış konuşmasını yapan Kayseri Gençlik ve Spor İl Müdürü Ali İhsan Kabakcı, “Bu bölgede yapılan çalışmalarda; herhangi bir tesisimizin, spor salonlarının olmayışıyla birlikte yaklaşık 2 aydan bu yana yapılan çalışmalarla Mimarsinan Organize Sanayi Bölgesi Başkanımız ve Melikgazi Belediye Başkanımız Mustafa Palancıoğlu’nun destekleriyle muhteşem bir tesise kavuşmuş bulunuyoruz. Gençlik ve Spor İl Müdürlükleri olarak bizler sahada çalışma yapsak da 11 bini geçen sporcu sayısıyla inşallah geleceğimizin teminatı olan gençlerle olimpik yolda birçok branşı yapan bedenen ve ruhen gelişimini tamamlamış gençlerimizle özellikle çağın hastalığın olan obezite ve her türlü bağımlılıkla mücadele eden bu okullarımız sahada 150’ye yakın antrenörümüz ve 150’nin üzerindeki eğitim kadromuzla büyük hizmet veriyor” dedi.

“ERVA Projesinde sanayiciler olarak yer aldığımız için mutluyuz”

ERVA Spor Okulları Projesinde sanayiciler olarak yer aldıkları için mutlu olduklarını dile getiren Mimarsinan OSB Başkanı Lütfi Çarşıbaşı ise, “Bugün Erciyes Anadolu İmam-Hatip Lisesi proje okulunda 44’üncü ERVA Spor Kulübünü açmanın sevincini hep birlikte yaşayacağız. Sayın valimizin sizin önderliğinizde başlatılan ve yine himayesinde devam eden bu projede sanayiciler olarak yer almaktan mutlu olduğumuzu belirtiyor, size ve değerli ekibinize şükranlarımızı sunuyoruz. Valiliğimizin önderliğinde açılan bu spor okulları çocuklarımızın ve gençlerimizin sadece fiziksel sağlığı için değil, aynı zamanda disiplin, takım çalışması, liderlik ve özgüven kazanmasına da yardımcı olacaktır. Bugün açacağımız spor kulübümüzün yapılacak sportif faaliyetlerinin yanı sıra çocuklarımızı ve gençlerimizi kötü alışkanlıklardan uzak tutacak, milli ve manevi değerlerini, tarihini, kültürünü öğrenmelerine katkı sağlayacaktır” ifadelerini kullandı.

“ERVA Spor Okulu’nun birçok gencimizi burada spora kazandırması önemli”

ERVA Spor Okulu’nun birlik ve beraberlik içerisinde birçok genci spora kazandırmasının önemli olduğunu aktaran Melikgazi Belediye Başkanı Mustafa Palancıoğlu da, “Erciyes Anadolu İmam-Hatip Lisesi Kayseri’nin en başarılı okullarından bir tanesi. İnşallah en başarılısı da olur. Gençlerimizi tebrik ediyorum. Bugün burada açılışın yapacağımız ERVA Spor Okulu’nun binası belediyemiz tarafından zamanında yapılmış ve bu okul gibi toplam 25 tane okulumuzda yapılarak, teslim edilmiş. Bugün sağ olsunlar Mimarsinan OSB’miz buranın tekrar yeniden hayata kazandırılması için gerekli desteği verdiler ve burası güzel bir spor okulu olacak. Gençlerin tek başlarına spor yapması biraz zor. Dolayısıyla ERVA Spor Okulu’nun birlik ve beraberlik içerisinde birçok gencimizi burada spora kazandırması önemli” şeklinde konuştu.

“Türk gençliğinin milli şuuru devam ettiği sürece Türkiye asla yıkılmaz ve bölünmez”

Türk gençliğinin milli şuuru devam ettiği sürece Türkiye’nin asla yıkılmayacağını dile getiren Kayseri Valisi Gökmen Çiçek, sözlerini şu şekilde sürdürdü:

“ERVA çığ gibi büyüyor. 2 gün önce büyük bir coşkuyla 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı’mızı kutladık. Cumhuriyetimizin 101’inci yılını Kayseri’de büyük bir coşkuyla andık. Orada bir söz söylemiştim; ‘Gençlerimizin gelişimi bizim Kızılelma’mız’ demiştim. ‘Kızılelma’ deyince her birinizin aklına büyük Türk milletinin büyük hedefleri gelmektedir. Gençlerimizin milli şuurla, milli ahlaklarıyla vatanlarına, milletlerine ve ailelerine olan bağlılıkları devam ettiği sürece Türk milletinin büyük hedefleri de devam edecektir ve bu hedeflere mutlaka ama mutlaka ulaşacaklardır. Ancak Türk milletinin gençliği tehdit edilmektedir. Terör örgütleri gençliğimizi düşman ilan etmiştir. Zehir tacirleri, sosyal medya üzerinden gençlerimizin millet, vatan, aile sevgisini sorgulatmak isteyenler gençliğimizi hedef almaktadırlar. Dış güçler ya da iç güçler biliyorlar ki Türk milletinin gençliğinin milli şuuru devam ettiği sürece bu millet asla yıkılmaz ve bölünmez.”

Konuşmaların ardından dua edildi ve kurdele kesilerek Mimarsinan OSB ERVA Spor Kulübü açıldı.