Kayseri Sanayi Odası (KAYSO) tarafından düzenlenen programda konuşan Kayseri Valisi Gökmen Çiçek; "Terör örgütleri askerden nefret ettiği kadar sanayicimizden de nefret ediyor” dedi.

Terör örgütlerinin askerlerden ve öğretmenlerden nefret ettiği kadar üretim yapan sanayiciden de nefret ettiğini söyleyen Vali Çiçek, “Ankara’da hainler tarafından şehit edilen kahramanlarımızı rahmetle anıyor, gazilerimize ve yaralılarımıza acil şifalar diliyorum. Bin yıldır bu topraklarda bize diz çöktürmek istiyorlar. Bunu haçlılar denedi, Moğollar denedi, Ruslar denedi. Bin yıldır hayaller kuruyorlar ’bu milleti tekrar uzak diyarlara gönderebilir miyiz’ diye. Gönderemiyorlar. ’Bölebilir miyiz’ diyorlar, bölemiyorlar. Gönderemeyecekler, bölemeyecekler. Ne yaparlarsa yapsınlar biz daha güçlü çıkacağız. Çünkü bizim milletimiz düşman kurşunu ile ölümü şahadet ve şeref sayıyor. Dolayısıyla sadece azmimizi arttırıyorlar, kararlılığımızı arttırıyorlar. Ancak şöyle bir şey ifade etmek istiyorum; memlekete hizmet memleketi büyütmek, milleti güçlendirmek sadece cephede askerimizin görevi değil. Aslında burada en büyük görev sanayicilerimizin görevi. Bakın PKK’nın saldırdığı yer bir sanayi kuruluşu. TUSAŞ, aslında savunma sanayinin önemli bir yeri ve aslında sanayimize de saldırıyorlar. Bakın terör örgütleri askerimizden nefret ediyor, öğretmenimizden nefret ediyor ama vallahi sanayicimizden de o kadar nefret ediyorlar. Çünkü sanayicimiz; özellikle Kayseri’de yaşadığım için biliyorum ve bunu defalarca da söyledim para kazanmak için üretim yapmıyor. Bu memlekete hizmet etmek için üretim yapıyor” dedi.

Vali Gökmen Çiçek, Türkiye’yi bölmek isteyenlerin sanayicileri de hedef aldığını söyleyerek; "TUSAŞ’ı patlatabilirler. Allah korusun ASELSAN gidebilir ama şunu bilsinler ki Kayseri’deki her sanayi aynı zamanda bir TUSAŞ, bir ASELSAN’dır. Hiç çekinmeden Kayserili fabrikasını devletimizin hizmetine verir. Daha önce de ASPİLSAN’ı yapıp bu memlekete hediye etiği gibi. Dolayısıyla terör örgütleri, bu ülkeyi yıkmak isteyenler önce sizleri hedef alıyorlar. Sizlerden nefret ediyorlar. Çünkü siz iş veriyorsunuz, vergi ödüyorsunuz, sizde çalışanlar uyuşturucuya bulaşmıyor. Sadece memleket için çalışıyor. O yüzden Allah Türk sanayicisini korusun, güçlendirsin, Kayseri’dekilerin de hep başımızın tacı olmasını devam ettirsin. Nasıl asker kurşun sıkarken ’Allah-u Ekber’ diye sıkıyorsa onlar da üretim yaparken ’Allah-u Ekber’ diyorlar. Sadece çocuklarının rızkını değil, milletini düşünerek yapıyorlar. Ben Kayseri’nin valisi olarak bu memlekete hizmet etmekten şeref duyduğumu ifade etmek istiyorum. Bu memleketi bölmek istiyorlarsa bir tane Kayserilinin bile hayatta kalmaması lazım. Eğer bir tane Kayserili Hayatta kalmışsa bu memleketi bölemeyecekler” ifadelerini kullandı.