Orta Anadolu (ORAN) Kalkınma Ajansı 2024 Yılı Aralık Ayı Yönetim Kurulu Toplantısı yapıldı. Toplantıda konuşan ORAN Yönetim Kurulu Başkanı ve Kayseri Valisi Gökmen Çiçek, “ORAN Kalkınma Ajansımızın bölgede 880 projeye 3 milyar TL desteği bulunmakta” dedi.

ORAN Kalkınma Ajansı Toplantı Salonu’nda düzenlenen toplantıya Kayseri Valisi Gökmen Çiçek, Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, Sivas Valisi Yılmaz Şimşek, Yozgat Valisi Mehmet Ali Özkan ve yönetim kurulu üyeleri katıldı. ORAN Kalkınma Ajansı’nın bölgede 880 projeye 3 milyar TL desteği olduğunu söyleyen Vali Gökmen Çiçek, “Orta Anadolu Kalkınma Ajansı’nın Yönetim Kurulu Toplantısı için Kayseri’de bir araya gelmiş bulunuyoruz. Yoğun mesaileri arasında zaman ayırarak toplantımıza iştirak eden kurulumuzun değerli üyeleri sayın valilerimize, belediye başkanlarımıza, il genel meclisi başkanlarımıza ve ticaret ve sanayi odası başkanlarımıza teşekkür ederim. İnşallah bugün 161.’sini icra edeceğimiz kalkınma ajansı yönetim kurulu toplantısının bölgemiz illeri için hayırlara vesile olmasını diliyorum. Bildiğiniz üzere Kalkınma Ajansları, ülkemizde refahın dengeli olarak yayılması yönünde yapılandırılmış önemli aktörlerdir. Bölgelerin kalkınması amacıyla üstlendikleri öncü rol ile Ajanslar, hizmet verdikleri Bölgelerde yenilikçi, üretimi ve istihdamı arttıran projeler uygulamakta, büyüme potansiyellerinin açığa çıkarılması, iş ve yatırım ortamının, iş birliklerinin geliştirilmesi amacıyla çeşitli faaliyetler gerçekleştirmektedirler. Bu yıl, 15’inci yılını dolduran olan Orta Anadolu Kalkınma Ajansımızın, bölgemizde desteklediği 880 adet bölgesel kalkınma odaklı proje bulunmakta ve bu projelere verilen 3 milyar TL destekle 5,8 milyar TL’lik yatırım bölgemizde hayata geçirilmiştir. Malumunuz 2024 yılını tamamlamak üzereyiz ve Ajansımız sadece 2024 yılında yürüttüğü 68 adet projeyle tarımdan, kırsal kalkınmaya, imalat sanayiinden turizm sektörüne kadar çeşitli alanlara 178,5 milyon TL destek vermiş ve oluşturduğu 226 ilave istihdamla yerel kalkınmayı desteklemiştir. Sağladığı mali desteklere ek olarak Kalkınma Ajansımız, nitelikli bilgi, strateji ve danışmanlık hizmeti üreterek bölgemizin geleceğine yön vermek için de çalışmalarını gayretle sürdürmektedir. 2024 yılında 684 yatırımcıya yönelik 717 bilgilendirme ve yatırım danışmanlığı sağlanarak devlet destekleri nitelikli ve hızlı şekilde yatırımcılarla buluşturulmuş oldu. Yine 2024 yılında hem ile merkezi hem de ilçelerimizi içerecek şekilde 54 nitelikli araştırma raporu oluşturuldu. Ajansımızın girişimiyle, ülkemiz için kritik bir konu olan siber güvenlik alanında gençlerin yetiştirilmesi ve istihdam edilesini sağlayacak Türkiye Siber Vatan Programı bölgemiz illerinde başlatıldı” dedi.

Vali Çiçek, yapılacak toplantı ile 2025 yılında bölgedeki destek programlarının görüşüleceğini söyleyerek, “Bugün bu toplantıda ajansımız gündeminde olan işleri ele alacağız. Projelerin uygulama süreçleri ile ilgili değerlendirmelerde bulunacağız. Bölgemizde 2025 yılında uygulanacak ulusal ve uluslararası destek programlarını istişare edeceğiz. SoGreen Projesi ile Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı ve Dünya Bankası tarafından Ajansımız üzerinde finanse edilecek yeni bir kaynağın bölgemizde kullandırılmasını hedefliyoruz. Yine, Avrupa Birliği ve Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası destekli programların bölgemizde verimli şekilde uygulanması amacıyla çalışmalar başlattık. Bu vesile ile Ajans tarafından Kayseri, Sivas ve Yozgat’ta desteklenen bütün projelerin başarı ile tamamlanması için her birini yakından takip ettiğimizi, proje havuzuna bölgemizin ihtiyaçlarına en uygun ve nitelikli olanlarını eklemek için gayret gösterdiğimizi ifade etmek isterim" ifadelerini kullandı.