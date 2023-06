Özel Tekden Fen ve Anadolu Lisesi öğrencileri tarafından ülke gündeminin ele alındığı Tekden Öğrenci Meclisi’nin 5.’si düzenlendi. Programa katılan Kayseri Valisi Gökmen Çiçek, salonda bulunan öğrencilere uyuşturucu ile mücadelenin hep beraber mümkün olacağını söyleyerek, “Uyuşturucuyla mücadelede sizlerden yardım istiyoruz” dedi.

Özel Tekden Fen ve Anadolu Lisesi Konferans Salonu’nda düzenlenen meclise Kayseri Valisi Gökmen Çiçek, Tekden Eğitim Kurumları Yönetim Kurulu Başkanı Kemal Tekden, Melikgazi İlçe Milli Eğitim Müdürü Hacı Kaya, Tekden Eğitim Kurumları Genel Müdür Yardımcıları İbrahim Orhan ve Kadir Alper, Özel Tekden Fen ve Anadolu Lisesi Müdürü Göksel Orhan, Özel Tekden Ortaokulu Müdürü Naci Bayat, Özel Tekden ilkokulu Müdürü Aydın Kızılkaya, Kilim Sosyal Bilimler Lisesi Müdürü Bülent Kaya ve öğrenci meclisi üyeleri katıldı.

Deprem afetinin geçtiğini fakat diğer yandan da uyuşturucu afetinin devam ettiğini söyleyen Vali Gökmen Çiçek, “Öncelikle bu çalışmayla ilgili çok heyecanlandığımı belirtmek istiyorum. Siz 5 yıldır devam ediyormuşsunuz buna, ben yeni duydum ve ilk sefer katılma imkanı buldum. İnşallah bundan sonra burada olduğum süre boyunca bu devam ederse hepsinde de olmak isterim. Bir afet dönemi yaşadık yalnız afet devam ediyor. Hala gençlerimizi, sizleri ve bizim çocuklarımızı zehirlemek isteyen alçaklarla dolu dünya. Uyuşturucu satıcılarıyla dolu dünya. Kayseri’de geçen 1 sene içerisinde sıvı madde ile birlikte 88 kilogram uyuşturucu yakaladık. Diğerlerinin isimlerini söylemiyorum. Daha dün bir vatandaşın midesinde yakaladık. Kombilerin, lavaşların içerisinde yakaladık. Ben benim odama gelip “Sayın valim, dünyadaki en değerli varlığım evladım ama evladım ölsün diye dua ediyorum” diyen anne baba gördüm Kayseri’de. Çünkü annesine uyuşturucu parası için kafa atan bir çocuğun babasıydı bunu söyleyen. Arkadaşlarına uyuşturucu satmaya çalışan arkadaşlar biliyorum. Orada canlarımızı verdik ama binlerce yıldır bu topraklara hükmeden ve dünyaya adalet ve nizam getiren bir milletin evlatlarının özellikle Kayseri gibi bir şehir içerisinde uyuşturucuyla mücadele etmek zorunda kalmak, ilin valisi olarak bana ızdırap veriyor” dedi.

Vali Çiçek, uyuşturucu ile ancak hep birlikte mücadele edilebileceğini söyleyerek, “Bu mücadeleyi hep beraber ancak verebiliriz. Şu an biz hem emniyet içerisinde Kayseri’de ekipler kurduk. Şehrin her yerinde 5 katı kameraları arttırdık. Geldiğim andan itibaren şehrin her yerinde kamera ile izleme oranını 5 kat arttırdık. Yakalama sebeplerimiz de biraz bu, öyle teknikler geliştirdik ki ama polisiye tedbirlerle tek başına çözemeyiz bunu. O yüzden bir de şehre, bölgenin en büyük uyuşturucu rehabilitasyon merkezini kuruyoruz. 6 ay boyunca zorunlu tedavi edeceğiz ama sizlerden yardım istiyoruz. Ne olur birbirinizi izleyin ve bizleri bilgilendirin. İşte sizin bugün yaptığınız çalışma o kadar değerli ki çünkü binlerce yıldır bu topraklara hükmeden milletin çocuklarının daha binlerce yıl hükmedeceğini ben bu çalışmayla hissediyorum” ifadelerini kullandı.

Tekden Eğitim Kurumları Yönetim Kurulu Başkanı Kemal Tekden ise, “Ben 5 yıldır takip ediyorum ve bu süre zarfında görüyorum ki oldukça ciddi bir seviyede memleketin ve dünyanın sorunları tartışılıyor. Burada sizlerin arasında bulunmaktan da sizlerden de gurur duyuyorum. Sizler tahmin ediyorum ki 14-17 yaşları arasındasınız. Bugün maalesef 25 yaşına gelmeyen bir insana büyük adam gözüyle bakılmıyor ama tam tersi olması lazım. Tarihte de bildiğimiz kadarıyla büyük bilim adamları, komutanlar, sultanlar 13-14 yaşlarında kendilerini ispatlamışlardır. O yüzden sizin daha bu yaşlarda o performansı göstereceğinize inanıyorum. İnandığımız için de bu tür organizasyonlarla bunu pekiştirmeye çalışıyoruz. Bugünkü programımızı Allah muvaffak etsin, bugün aramıza katılan sayın valimize teşekkür ediyorum. Meclisimizin hayırlara vesile olmasını Allah’tan niyaz ediyorum” dedi.