Ardahan Valisi Hayrettin Çiçek, köyleri tanımak, vatandaşların sorun ve taleplerini yerinde dinlemek üzere başlattığı köy ziyaretleri kapsamında il merkezine bağlı Hoçvan Hasköy’ü ziyaret etti.

Beraberinde İl Jandarma Komutanı Albay Ramazan Yiğit, Özel İdare Genel Sekreteri Murat Bilal Emin ve Milli Eğitim Müdürü Aydın Acay ile birlikte Hasköy’e giden Vali Çiçek, muhtar ve vatandaşlarla sohbet ederek, sorun ve talepleri dinledi.

Köyleri tanımak, sorunlarını ve eksikliklerini yerinde görmek üzere köy ziyaretlerine başladığını belirten Vali Çiçek, devlet imkanları ile ulaştırılan hizmetlerle köylerde yaşayan vatandaşların yaşam standardını yükseltmek için gayret edeceklerini söyledi.