Orta Anadolu (ORAN) Kalkınma Ajansı ve Sureti Alem Fotoğraf ve Sinema Sanatı Derneği işbirliği ile düzenlenecek olan ‘Kayseri Valiliği Kültür Yolu, Soğanlı Vadisi ve Hürmetçi Sazlığı Yılkı Atları Uluslararası Fotoğraf Maratonu’nun tanıtım toplantısı yapıldı. Toplantıda konuşan Kayseri Valisi Gökmen Çiçek, “Kırsalda doğru hamlelerin karşılığını hemen alabilme şansına sahibiz” dedi.

Kayseri Gazeteciler Cemiyeti’nde gerçekleşen toplantıya Kayseri Valisi Gökmen Çiçek, İl Kültür ve Turizm Müdürü Şükrü Dursun ve gazeteciler katıldı. Son zamanlarda Kayseri’de turizm konusunda büyük bir seferberlik başlatıldığını söyleyen Vali Gökmen Çiçek, “Kayseri’de büyükşehir belediyemiz, ilçe belediyelerimiz, kaymakamlıklarımız ve basınımızla beraber birlik ve beraberlik içerisinde özellikle turizm konusunda son zamanlarda büyük bir seferberlik başlatmıştık. Özellikle kırsaldaki turizm alanlarının tekrardan revize edilmesi, ortaya çıkarılması ve tanıtılması amacıyla yoğun bir çalışma içerisindeydik. Bu çerçevede Soğanlı Vadisi temelinde bir çalışma da kırsalda başlatmıştık. Özellikle kırsal ilçelerimizde turizm eserlerinin canlandırılması oraya bir can suyu olacak. Bir de Kapadokya’ya yakınlığı dolayısıyla ve eserlerin çok günümüze kadar sağlam bir şekilde gelmiş olması bundan sonra da geleceğe emanet olarak verilebilmesi için Soğanlı Vadisi’ni pilot bölge olarak seçmiştik. Burada özellikle büyükşehir belediyemizle beraber yapılan çalışmalar neticesinde günlük 5 yabancı turist otobüsünü şu an itibariyle her gün bölgeye gelmesine yol açtı. Bölgede özellikle hafta sonları çok ciddi bir hareket meydana getirdi. Orada otel yapabilmek için de bir takım çalışmalarımız oldu. Özellikle bayram dolayısıyla yapılan çalışmalar ve o bölgedeki yapılan tanıtımlar neticesinde il dışından Kapadokya bölgesine gelen misafirlerden çok yoğun bir geliş olduğunu fark ettik. Şimdi orada özellikle oyma otellerin yapılabilmesi için bürokratik çalışmalar bir yandan devam etmekte, bir yandan da teknik açıdan çalışmalar devam etmekte” dedi.

Vali Çiçek, kırsalda yapılan doğru hamlelerin karşılığının hemen alınabileceği şansının olduğunu söyleyerek, “Yine kırsalda Yahyalı bölgesinde hepinizin bildiği gibi yoğun bir çalışma verdik. Özellikle yolunun yapılması için, Yeşilköy Şelalesi’nin ortaya çıkarılması ardından sallanan köprünün tekrar ihalesi yapıldı. Kapuzbaşı’nda hepinizin bildiği yolun girişinden itibaren bozukluğu, oranın adam edilmesi ile ilgili çok talep vardı. İhalesi yapıldı, yer teslim aşamasına gelindi. İnşallah oralar yapılacak. Hepinizin bildiği Bünyan’a cam teras yapıldıktan sonra sadece bu Cumartesi günü 5 bin kişinin geldiğini biliyoruz. Sadece orada kadın kooperatiflerinin işlettiği çay ocağında 45-50 bin TL’lik çay satıldığını biliyoruz. Dolayısıyla kırsal bölgelerdeki turizm dokunuşlarının çok çabuk vadede bu bölgeye ilk etapta belki fabrika yapamıyoruz, ağır sanayi yapamıyoruz ama turizmle ilgili yaptığımız eğer doğru hamleler olursa çok çabuk karşılığını alabilme imkanına sahibiz” ifadelerini kullandı.

Yapılacak fotoğraf maratonunda elde edilecek fotoğraf karelerinin büyük bir arşiv oluşturacağını söyleyen Vali Gökmen Çiçek, “Yine Hürmetçi Sazlığı’nda 400 metrekarelik özellikle içerisinde yöresel ürünlerin satılacağı, oradaki manda ürünlerinin satılacağı bir proje üzerinde Hacılar Belediyesi’yle beraber çalıştık. Hacılar Belediyesi tarafından yapılacak ve valilik olarak destek vereceğimiz inşallah ahşap, taş, karışık olduğu bölge imarına uygun olan bir yapıya başlıyoruz. Yine İncesu bölgesinde çalışma yapıyoruz Bayramhacı bölgesinde. Kültepe Kaniş-Karum zaten orayla ilgili de Büyükşehir Belediye Başkanımıza çok teşekkür ediyorum. Çok ciddi bir yol aldı. Geçen kendisi de beni gezdirdi ve muhteşem işler yapıldı. Dolayısıyla bizim amiral gemimiz olan Erciyes’i de unutmadan özellikle belediye başkanımızın açıklaması gereken güzel büyük bir proje var. O da bu sezon dünya çapında büyük bir organizasyon yapacağını biliyorum. Kendisi onu detaylı şekilde açıklar. Ben bu etkinliği çok önemsiyorum, arkadaşlarıma da teşekkür ve tebrik ediyorum. Oradaki fotoğraf yarışmasında başından sonuna kadar ben de olmak istiyorum. Çünkü belki de çekeceğimiz fotoğraflar yıllar boyunca o bölgelerin tanıtımı için kullanacağımız bir 10 yıl sonrasında bile bizim elimizde çok büyük bir arşiv olacak. Bunlardan dolayı da bu işi önemsediğimi belirmek istiyor teşekkür ediyorum” dedi.

27 Temmuz’da başlayacak olan Kayseri Valiliği Kültür Yolu, Soğanlı Vadisi ve Hürmetçi Sazlığı Yılkı Atları Uluslararası Fotoğraf Maratonu ise 4 gün sürecek.