Müstakil Sanayici ve İş Adamları Derneği (MÜSİAD) Kayseri Şube tarafından koordine edilen spor okulunun açılışında konuşan Kayseri Valisi Gökmen Çiçek, “Kim gençlerimizi zehirlemek istiyorsa, karşılarında devletin demir yumruğunu buluyor” dedi.

Kocasinan Şimşekspor Tesisleri’ndeki spor okulunun açılışına, Kayseri Valisi Gökmen Çiçek, Vali Yardımcısı Ömer Tekeş, Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, MÜSİAD Kayseri Şube Başkanı Ferhat Akmermer, Ticaret Odası Başkanı Ömer Gülsoy, kamu kurum ve kuruluş temsilcileri, sivil toplum kuruluş temsilcileri, öğrenciler ve vatandaşlar katıldı. Açılışta konuşan Vali Gökmen Çiçek, “Biz Kayserililere söz vermiştik, Kayseri’de uyuşturucuyla bağımlılıkla tüm cephelerde mücadele edeceğiz. Bunun için, polisiye tedbirlerimizi hiç ihmal etmeden alacağız demiştik. Gerçekten emniyetimiz, jandarmamız, kolluk kuvvetlerimiz destanlar yazıyor. Hiçbir alçağa, hiçbir kötüye hiçbir gencimizi kaptırmamak için canla başla mücadele ediyorlar. Kim gençlerimizi zehirlemek istiyorsa, karşılarında devletin demir yumruğunu buluyor. Daha öncede söylemiştim, şimdi de söylüyorum. Bu şehirde uyuşturucu sattırmayacağız. Alçaklara hiçbir gencimizi teslim etmeyeceğiz. Polisimiz, kolluk kuvvetlerimiz mücadele ederken, bunun yanında gençlerimizi bu illete hiç bulaştırmamak, gençlerimizi uzaklaştırmak için çabalarımız olacak demiştik. Büyükşehir belediyemiz, ilçe belediyelerimiz bu konuyla ilgili spor tesisleriyle gerçekten ciddi manada çalışma yapıyor. Bizde destek olmak adına her mahallede gençlerimizin ayaklarına götürerek spor okulları, judo, tekvando, güreş hangi alanda diyorsanız açma noktasında bir kampanya, seferberlik başlattık. Bugün de bu işte bizde varız diyen MÜSİAD Kayseri Şubemiz tarafından, ricamızı kırmayarak yaptırılan, tesisin açılışını Şimşek Spor Kulübü ve Fevzi Çakmak Lisesi öğrencileriyle birlikte yapıyoruz” ifadelerini kullandı.

“ERVA son derece önemli bir proje”

Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar da, “Valim Kayseri’de el atmadık, değinmedik hiçbir nokta bırakmıyor. Gerek kamu adına yapılması gereken yerler gerekse sosyal ve toplumsal alanda yapılması gereken boşluğu çok güzel bir şekilde dolduruyor. ERVA’da bunlardan bir tanesi. Bizler gerek imar ve fen çalışmalarıyla gerekse toplumsal manada sosyal çalışmalar ile belediyecilik adına her bir noktada elimizden geldiği kadar çalışmalar yürütüyoruz. Bugün burada yapılan işlerden bir tanesi olan ERVA çalışması hakikaten toplumu kucaklamak, ihtiyaçları karşılamak ve gençlerimize sahip çıkarak geleceğe taşımak, aileleri le toplumu yeniden kaynaştırmak adına son derece değerli bir proje. Bu noktada emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. Eğer ki siz neslinize, geleceğinize sahip çıkmazsanız kapının önünde bekleyen o kadar çok çok yanlış niyetli birileri var ki, onlara meydan bırakmış oluyorsunuz. Doğru insanlar doğru ellerde doğru projeler ile sahip çıktığınız zaman onlar teker teker ortadan kayboluyor ve fırsat bulamıyor” dedi.

MÜSİAD Kayseri Şube Başkanı Ferhat Akmermer de, “Çok önemli bir projeye daha imza atıyorsunuz. Bizde sizden bu talimatı alır almaz özellikle bu projenin sürdürülebilirliğine inandığımız ve bu noktada destek olmak için Kocasinan Şimşekspor Kulübü ile bir görüşme yaptık ve bu projenin ortaklığına gittik. 62 yıllık bir çınar olan bir kulübün devam etmesi için herkes elinden gelen desteği veriyor” şeklinde konuştu.

Konuşmaların ardından Vali Çiçek öğrenciler ve protokol ile masa tenisi oynarken, penaltı da kullandı.