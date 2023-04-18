Kayseri Valisi Gökmen Çiçek, 6 Şubat’ta meydana gelen depremlerin ardından gittiği deprem bölgesindeki görevi sonrasında Kayseri’ye döndü.

6 Şubat’ta Kahramanmaraş merkezli meydana gelen depremlerin ardından bölgede önce Kahramanmaraş’ta ardından da Elbistan ve Adıyaman’da Koordinatör Vali olarak görev yapan Kayseri Valisi Gökmen Çiçek, Kayseri’ye döndü. Vali Çiçek, Kayseri’de çalışmalarına devam ederken, Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç’ı da makamında kabul etti.

Kayseri Valiliği tarafından sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda Vali Çiçek ve Başkan Büyükkılıç’ın fotoğrafı paylaşılarak, “Deprem bölgesinde yapmış olduğu görev sonrası ilimize dönerek, ilimizdeki çalışmalarına devam eden valimiz sayın Gökmen Çiçek, Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç’ı makamında kabul etti” ifadelerine yer verildi.