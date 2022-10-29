Kayseri’de 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla düzenlenen resepsiyonda konuşan Vali Gökmen Çiçek; "Kayseri ve Kayseri gibi şehirler olduğu sürece bu memleket asla tutsak edilemeyecektir" dedi.

Kayseri’de 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla düzenlenen resepsiyonda konuşan Vali Gökmen Çiçek; "Kayseri ve Kayseri gibi şehirler olduğu sürece bu memleket asla tutsak edilemeyecektir" dedi.

Kentte bulunan bir otelde düzenlenen Cumhuriyet Resepsiyonunda Vali Gökmen Çiçek, Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç ve protokol üyeleri, davetlileri kabul etti. Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı’nın okunmasının ardından resepsiyonda konuşma yapan Vali Çiçek; "Bugün cumhuriyetimizin 99. yılını büyük bir coşkuyla kutluyoruz. Milletlerin de insanlar gibi karakterleri vardır. Bizim milletimizin en belirgin karakteristik özelliği bağımsızlığına olan düşkünlüğüdür. Bizim milletimiz tarh boyunca gözlenmiştir ki tutsak edilemez, esir edilemez. Nitekim esir edilemedi de. Bundan 99 yıl önce esaretin zincirlerini kırdı ve bağımsızlığını kazandı. Büyük çabaların neticesinde kurulan cumhuriyet, bugün 99. yıldönümü içerisinde. Biz de bunun haklı gururunu yaşıyoruz. Zor bir dönemde, ülkenin dört bir yanı işgal altındayken sorumluluk sahibi, milletine aşık, cesur bir lidere ihtiyaç vardı. İşte böyle bir zamanda Gazi Mustafa Kemal Atatürk ortaya çıkarak silah arkadaşlarıyla beraber bu millete vurulmak istenen prangaları kırdı ve attı, ardından cumhuriyeti ilan etti. Cumhuriyet, Kayseri için çok büyük önem taşımaktadır. Kurtuluş Savaşı’nda Kayserili gençlerimiz akın akın cephelere koştular. Hatta Kayseri Lisesi, savaşa giden gençlerimiz yüzünden o dönem mezun veremedi. Kayseri bu anlamda cumhuriyetimiz için önemli bir şehirdir. Güzel şehirden haykırmak istiyorum, Kayseri ve Kayseri gibi şehirler olduğu sürece bu memleket asla tutsak edilemeyecektir" ifadelerini kullandı.

Konuşmaların ardından protokol üyeleri pasta kesti.