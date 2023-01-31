Kayseri Valisi Gökmen Çiçek ilçe ziyaretleri çerçevesinde, Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç ile birlikte Sarıoğlan ve Akkışla ilçelerini ziyaret etti.

Kayseri Valisi Gökmen Çiçek ilçe ziyaretleri çerçevesinde, Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç ile birlikte Sarıoğlan ve Akkışla ilçelerini ziyaret etti.

İlk olarak Sarıoğlan ilçesine gelen Vali Gökmen Çiçek’i ilçeye gelişi sırasında Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, Vali Yardımcısı Mehmet Sadık Tunç, İlçe Kaymakamı Fatih Güner, İlçe Belediye Başkanı Bekir Ayyıldırım ve ilçe protokolü karşıladı. Göreve geldiği günden bugüne kadar Kayseri’de turizme vermiş olduğu katkıların yanı sıra, kadın kooperatiflerine de ayrı bir önem veren Gökmen Çiçek’in, Sarıoğlan ilçesinde de ilk durağı kadın kooperatifi oldu. Kadın Kooperatifinin açılışı Vali Gökmen Çiçek, Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, Vali Yardımcısı Mehmet Sadık Tunç, ilçe protokolü ve vatandaşların katılımıyla yapıldı. Açılışta bir konuşma yapan Vali Çiçek; “Kayserimiz, Anadolu’nun ortasında bir ticaret şehri ve kadın kooperatiflerimiz de ticaret şehri Kayseri’nin parlayan yıldızı. Kooperatiflerimizde üreten, emek veren kadınlarımızın her zaman yanında olacağız. Emekleri için kendilerine teşekkür ediyorum” diye konuştu. Açılışın ardından Vali Gökmen Çiçek, Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç ve beraberindekiler, sırasıyla, Kitap Kafe inşaatı, İlçe Kütüphanesi ve Konferans Salonu arsası, yapımı tamamlanan ilçe stadyumu, Büyükşehir Belediyesi KAYMEK Palas Kadın ve Gençlik Merkezi ve Sarıoğlan Esnaf ve Sanatkârlar Odası’nı ziyaret etti. Vali Gökmen Çiçek; Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç ile birlikte, Sarıoğlan İlçe ziyaretinin ardından, Akkışla ilçesine ziyarette bulundu. Akkışla İlçesine gelişi sırasında Vali Çiçek, Akkışla Kaymakamı Salih Kartal, İlçe Belediye Başkanı Ayhan Arslan ve ilçe protokolü tarafından karşılandı. Vali Çiçek, Büyükşehir Belediye Başkanı Büyükkılıç ile birlikte, Akkışla İlçe Kütüphanesini ziyaret ederek, kütüphane hakkında ilçe kaymakamı Salih Kartal ve Belediye Başkanı Ayhan Arslan’dan bilgiler aldı. Kitap okumanın olmazsa olmazlar arasında olduğunu ifade eden Vali Gökmen Çiçek; “Vatandaşlarımızı, gençlerimizi ve öğrencilerimizi kitap okumaya ve kütüphanelerden faydalanmaya davet ediyorum” dedi.

Kütüphane ziyaretinin ardından Vali Çiçek, Başkan Büyükkılıç ve beraberindekiler, Akkışla ilçesinden ayrıldı.