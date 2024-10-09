Ardahan Valisi Hayrettin Çiçek, "İl Afet Risk Risk Azaltma Planı’nda (İRAP) takip ve izlemesi yapılan eylemlerden 89 adedi tamamlanmış, 28 adet eylem ile ilgili çalışmalar devam etmekte, 4 eylem ile ilgili çalışmalara başlanmış olup bu konuda hızlı bir şekilde yol alınması için gerekli tüm özverili çalışmalara devam edilmektedir" dedi.

Vali Çiçek, İçişleri Bakan Yardımcısı Mehmet Aktaş başkanlığında düzenlenen ve 81 İl Valiliğinin katılımıyla gerçekleştirilen İl Afet Risk Azaltma Planı (İRAP) değerlendirme konulu video konferans toplantısına katıldı.

Toplantının devamında; Türkiye Afet Risk Azaltma Planı esasları çerçevesinde, Ardahan ilinin afet riskleri, fiziki ve coğrafi yapısı göz önünde bulundurularak olası afet kayıplarını en aza indirmek amacıyla alınması gereken önlemler ile uygulanması gereken stratejiler değerlendirildi.

Vali Hayrettin Çiçek, İRAP’ın yereldeki riskleri tespit eden ve bu riskleri azaltmaya yönelik hedef ve eylemleri tanımlayan bir plan olduğunu belirterek şunları söyledi:

’’Plandaki eylemleri uygulamaya koymak için yol ve yöntemleri bir program çerçevesinde tanımlar. Sadece bir kez hazırlanarak rapor haline getirilecek bir belge değildir. Tüm paydaşlarla birlikte üretilmesi gereken bir yol haritasıdır. İlk kez hazırlanırken vakit alacak olsa da düzenli aralıklarla izlenerek yenilenmesi daha az vakit alacaktır. Hedeflere ulaşıldıkça iş kalemleri azalırken yeni risk sektör ve alanları çıktıkça yeni iş kalemlerinin doğacağı süreklilik esasına dayalı olması beklenen bir bakış açısına sahiptir. Aslında İRAP yerel düzeyde yol gösterici bir ilke olarak sürdürülebilir kalkınmayı hedefler. Afet ve acil durumlara yönelik olarak yerelde sorumluluk sahibi olan il AFAD müdürlüklerinin, illerindeki afet risklerini dikkate alarak, afet öncesi süreçleri içeren ‘risk azaltma planı’ oluşturma yöntem ve tekniklerini belirler. Afetlerin olumsuz etkilerine karşı dirençli toplumun ve dirençli kentlerin oluşturulmasına yönelik afet risk azaltma stratejilerini ve önceliklerini tanımlar. İl Afet Risk Azaltma Planı 27 kurumun sorumluluğunda olan (il, ilçe ve belde belediyeleri ayrı ayrı sayılarak) güncel olarak 21 kurumun sorumluluğunda 2 amaç, 6 hedef, 121 eylem bulunmaktadır. Plan kapsamında 3 afet türü çalışılmış olup, bunlar taşkın, heyelan ve depremdir. Tamamlanan eylem sayısı 89, devam eden eylem sayısı 28, başlanmayan eylem sayısı 4’tür. Bütün eylemlerin %74’ü tamamlanmıştır, %23’ü devam etmektedir, %3’üne ise henüz başlanmamıştır. İlimizde afet risklerini en aza indirmek için tüm kurum ve kuruluşlarımız eşgüdümle hareket etmektedir ve bu yönde çalışmalarımız devam edecektir’’ dedi.