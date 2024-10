ERVA Spor Okulları’nın 43.’sü olan Talas Belediyesi Başakpınar ERVA Spor Okulu açıldı. Kayseri Valisi Gökmen Çiçek; "ERVA Spor Okulları projesi çığ gibi büyüyor" dedi.

ERVA Spor Okulları’nın 43. şubesi olan Talas Belediyesi Başakpınar ERVA Spor Okulu açıldı. Başakpınar Mahallesi’nde düzenlenen açılış törenine; Kayseri Valisi Gökmen Çiçek, Garnizon Komutanı Hava Tuğgeneral Ersun Acar, Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın, Talas Kaymakamı Yaşar Dönmez, İl Emniyet Müdürü Atanur Aydın, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Hakan Dedebağı, İl Milli Eğitim Müdürü Coşkun Esen, Gençlik ve Spor İl Müdürü Ali İhsan Kabakcı ve davetliler katıldı. Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı’nın okunmasının ardından programın açılış konuşmasını yapan Gençlik ve Spor İl Müdürü Ali İhsan Kabakcı, “Sporun ve sporcunun gelişmesinde büyük çalışmalar yapan kurumlarımız var ama özellikle Kayseri’mizde başlayan ve bu süre zarfında çığ gibi büyüyerek, 11 bin sayılarına ulaşan ERVA Spor Okulları’nda al bayrağımızı göklere çektirecek sporcularımızın çalışmalarını görüyoruz. Çok kısa bir süre içerisinde muaythai ekibimiz Türkiye şampiyonu oldu. Bu ekibimiz yaklaşık 7-8 aydır çalışmalarını sürdürüyordu. İnşallah önümüzdeki yıllarda da ERVA Spor Okulları’ndan çok başarılı sporcuların çıktığı gibi vatanına, milletine sevdalı al bayrağını göndere çektirecek bir sporcu ordusunun geldiğini görüyoruz” dedi.

"Benim için çok heyecanlı bir gün"

Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın da, “Bugün benim için çok heyecanlı bir gün. Çünkü her şey gençlerimiz ve geleceğimiz için. ERVA Spor Okulları’nın 43’üncüsünü bugün burada açmaktan ayrıca bir heyecan duyuyorum. Valimiz bu projeye başladığında hemen 3 tane Talas’ta spor okulunun açılmasına ev sahipliği yaptık. 3’üncüsü burası oluyor. Başakpınarlılar böyle faaliyetlere hazırlar. Buradaki bütün hazırlıkları da Talas Belediyesi olarak biz yaptığımız için ayrı bir gurur ve onurumuz var. En kıymetli varlıklarımız gençlerimiz, çocuklarımızdır. Cumhuriyet’imizin 101’inci yılının idrakindeyiz. Bu nedenle ne kadar gurur duysak azdır” ifadelerini kullandı.

"ERVA Spor Okulları projesi çığ gibi büyüyor"

Projenin çığ gibi büyüdüğünü söyleyen Kayseri Valisi Gökmen Çiçek de, "Dile kolay, 1 sene önce başlayan proje bugün 43’üncü şubesini açıyor. Madalyalar gelmeye başlıyor. Gençlerimiz biri gururlandırmaya devam ediyor. Gerçekten her bir açılış, bayram havasında bizleri gururlandırıyor. Başakpınar’da 43’üncü ERVA Spor Okulu açılıyor. Bundan dolayı çok mutluyum. Verdiğimiz sözün arkasında durmaktan dolayı kendimi huzurlu hissediyorum. Ancak alacak çok yolumuz var. Daha yapacak çok işimiz var. Kayseri’nin her mahallesinde olacağız sözünü inşallah hep beraber tutacağız. Emeği geçen arkadaşlarımı tebrik ediyorum. Her seferinde söylüyorum. ERVA Spor Okulları bir meydan okumadır. ERVA Spor Okulları kötülere karşı, gençlerimizi zehirlemek isteyenlere karşı, gençlerimizi bataklığa sürüklemek isteyenlere karşı bir meydan okumadır. ERVA Spor Okulları’ndaki sporcularımız, antrenörlerimiz, gençlerimiz meydan okuyorlar. ‘Gençliğimizi, Türk Milletinin geleceğini hiçbir şekilde kötülüklere bulaştıramayacaksınız’ diyorlar" şeklindeki konuştu.

Konuşmaların ardından dua edildi ve spor okulunun açılışı gerçekleştirildi.