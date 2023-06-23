Kayseri Valisi Gökmen Çiçek, Develi ilçesinde bir dizi temaslarda bulundu.

Kayseri Valisi Gökmen Çiçek, ilçe ziyareti çerçevesinde ilk olarak Develi Kaymakamlığını ziyaret ederek, Kaymakam Enes Emircan Buyuran’dan ilçede yapılan çalışmalar hakkında bilgi aldı. Daha sonra ilçede faaliyet gösteren Develi Kadın Girişim ve Üretim Kooperatifini ziyaret eden Çiçek, kadınlarla bir süre sohbet etti.

Develi Belediyesine ziyaret

Kayseri Valisi Gökmen Çiçek, ardından Kaymakam Enes Emircan Buyuran ile Develi Belediyesini ziyaret ederek, Belediye Başkanı Mehmet Cabbar’dan ilçede yapılan çalışmalar hakkında bilgi aldı.

Balık evi, kamış ve hasır üretim hanesini ve Soysallı Büğüleyen Mesire Alanını ziyaret etti

Belediye ziyaretinin ardından Sindelhöyük Mahallesi’nde bulunan balık evini ve kamış ve hasır üretim hanesini ziyaret eden Vali Gökmen Çiçek, Soysallı da bulunan Büğüleyen Mesire Alanında da incelemelerde bulundu.

Vali Çiçek’e yardımcısı Şenol Esmer de eşlik etti.