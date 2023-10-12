Kültür ve Turizm Bakanlığı ve Radyo Televizyon Yayıncıları Meslek Birliği (RATEM) işbirliği ile korsanla mücadele çerçevesinde ‘Aklıma Bir Fikir Geldi’ temasıyla 13. Üniversiteler Arası İletişim Fikirleri Yarışması öncesinde Kayseri’de ‘Radyo Televizyon Yayıncılığı ve Telif Hukuku’ konulu panel düzenlendi.

İletişim Fakültesi Konferans Salonu’nda düzenlenen panelin açılışında konuşan İletişim Fakültesi Dekanı Hakan Aydın, nitelikli insan kaynağı yetiştirmek için çaba harcadıklarını ifade ederek; "Gerek bu günkü etkinlik, gerekse önümüzdeki hafta verilecek olan ’Türkiye’de İletişim ve Medya Etiği’ başlıklı açılış dersi ile sürece güçlü ve motive edici başlangıç yapmak istiyoruz. Bu günkü etkinliğin iletişim fakültemizin misyonuna iki önemli alanda katkı sağladığını söylemek isterim. Birincisi kitle iletişimi ve işleyişinin oluşturduğu sorunları anlama çabasına yöneliktir. İkincisi kitle iletişimin teknik ve profesyonel doğasınadır. Çünkü biz sadece sorunları anlama çabası içerisinde değiliz aynı zamanda alanın teknik ve profesyonel sorunlarıyla ilgileniyor, nitelikli insan kaynağı sağlamaya çalışıyoruz. RATEM’in bu günkü etkinliği ve bu yarışmalar, en azından nitelikli iletişim ve medya üretimine teşvik ederek bizim bu nitelikli insan kaynağı yetiştirme çabalarımızı destekliyoruz. RATEM ile işbirliğini daha ileri bir düzeye taşımak istiyoruz" dedi.

Radyo Televizyon Yayıncıları Meslek Birliği (RATEM) Yönetim Kurulu Başkanı M. Aydın Şerbetçioğlu ise; "RATEM’in asli görevi; yayıncı kuruluş üyelerinin hak takiplerini yapmak, onların haklarını korumak. Ancak bununla beraber RATEM’in sektörümüzün gelişmesinde gerek üniversitelerle işbirliği, gerek Kültür ve Turizm Bakanlığı ile işbirliğiyle RATEM akademimiz oluştu, mesleki yeterlilik eğitim kurumunu oluşturduk, meslek standartlarını belirledik ve meslek standartları da Resmi Gazete’de yayınlandı. Erciyes Üniversitemizde bu organizasyonun ilk ayağını yapmaktan dolayı onur duydum. Sektörde ilerlemek istiyorsanız, diğer arkadaşlarınızdan sizi bir tık yukarıda gösterecek artı bir şeyleriniz olmalı. Lütfen, kendinizi geliştirmede emek harcayın" şeklinde konuştu.

ERÜ Rektörü Prof. Dr. Fatih Altun etkinlikte emeği geçenlere teşekkürlerini ileterek; "Erciyes Üniversitesi anadolu’da, Kayserimizde güçlü olarak 1978 yılından beri faaliyetlerini yürüten, birçok alanda akıllarda ciddi yer edinmiş olan Yüksek Öğretim Kurulu’nun önemli bir kurumu olarak hizmet vermeye devam etmektedir. Geldiğimiz süreçlerde 2 Ekim itibariyle eğitim öğretimin açılışlını yapmış olduk. Eğitim öğretim yılının hayırlara vesile olmasını diliyorum. Öğrencilerimizi çok özlemiştik. RATEM’e teşekkür etmek istiyorum. Bize yakışan Erciyes Üniversitesi olarak üzerimize düşen ne ise her zaman olmak istiyoruz. Çünkü sosyal sorumluluk projelerinde olmak, üniversitelerin temel misyonları arasında yer almaktadır. Erciyes Üniversitesi de gerek fakülteler nezdinde gerek YÖK nezdinde kalite süreçlerini tamamlamış bir üniversite olması nedeniyle bu faaliyetlerin önemli olduğunu düşünüyorum. Gençler; lütfen aklınıza fikirler, yeni projeler, yeni icatlar gelsin. Bundan sonraki süreçlerde bu projelere çok ihtiyacımız olacak. Emeği geçen herkese teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı.

Vali Gökmen Çiçek de programda yaptığı konuşmada; "Bu programın özellikle bir fikirle yola çıkan bütün dezavantajlarına rağmen, Anadolu’nun ortasında fikri icraata dönüştüren, Türkiye’ye katma değer üreten, ithalatının iki katı ihracat yapan, ihracat rekorları kıran, fikirlerin denizi, limanı, ulaşım yollarının çok büyük imkanlarının olmamasına rağmen bütün dezavantajların ortaya çıkardığı fikirlerle icraata geçire böyle bir şehirde ’Aklıma bir fikir geldi’ adı altında düzenlenmesinden dolayı mutlu olduğumu ifade etmek istiyorum. Kul hakkına bu kadar değer veren, hırsızlığın ne kadar kötü olduğunu en iyi bilen şehirlerden birisi olan Kayseri’de bunun düzenlenmiş olmasını da ayrıca önemli buluyorum. Bu programlar sayesinde konuştukça farkındalığımız artıyor. Korsanın ne kadar büyük bir suç olduğunu, hem bu dünyada hem öteki dünyada karşılığının olduğunu ve birçok masum gibi gördüğümüz şeylerin aslında hırsızlık olduğunu bu programlar sayesinde görüyoruz" diye konuştu.

Açılış konuşmalarının ardından ’Radyo Televizyon Yayıncılığı ve Telif Hukuku’ konulu panel düzenlendi.