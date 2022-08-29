Kayseri Valisi Gökmen Çiçek; 30 Ağustos Zafer Bayramı dolayısıyla mesaj yayımladı. Vali Çiçek mesajında; "30 Ağustos 1922 tarihi, aziz milletimizin, bağımsızlık inancını, hür yaşama kararlılığını, hiçbir zaman esareti ve zilleti kabul etmeyeceğini tüm dünyaya haykırdığı gündür" dedi.

Kayseri Valisi Gökmen Çiçek; 30 Ağustos Zafer Bayramı dolayısıyla mesaj yayımladı. Vali Çiçek mesajında; "30 Ağustos 1922 tarihi, aziz milletimizin, bağımsızlık inancını, hür yaşama kararlılığını, hiçbir zaman esareti ve zilleti kabul etmeyeceğini tüm dünyaya haykırdığı gündür" dedi.

Vali Çiçek mesajında; "Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarının önderliğinde, muazzez vatan toprağı uğruna verdiği zorlu Kurtuluş Savaşı mücadelesini başarıyla neticelendirerek Cumhuriyet’imizin kuruluşunu müjdelediği büyük zaferimizin 100’üncü yıl dönümünü kutlamanın onur ve gururunu yaşıyoruz. 30 Ağustos 1922 tarihi, aziz milletimizin, bağımsızlık inancını, hür yaşama kararlılığını, hiçbir zaman esareti ve zilleti kabul etmeyeceğini tüm dünyaya haykırdığı gündür. Bu eşsiz zaferin ardında her türlü imkansızlıklara rağmen, canını hiçe sayarak vatanını müdafaa eden aziz milletimizin birlik ve beraberliği, istiklal ve hürriyet aşkı, kahraman ordumuzun cesareti ve fedakarlığı vardır. Millet olarak geçmiş ve gelecek nesillerimize karşı taşıdığımız sorumluluk, şehitlerimizin ve gazilerimizin emaneti olan bu güzel vatanımızı, Cumhuriyetimizi aynı şuur ve kararlılıkla muhafaza ve müdafaa etmek, tarihimizden ve ecdadımızdan aldığımız ilhamla ülkemizi sonsuza dek korumak ve yüceltmektir. Bu duygu ve düşüncelerle, Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk başta olmak üzere İstiklal Savaşımızın tüm kahramanlarını, aziz şehitlerimizi saygı ve rahmetle, gazilerimizi minnet ve şükranla yâd ediyor, 30 Ağustos Zafer Bayramı’nı en içten duygularımla kutluyorum" ifadelerine yer verdi.