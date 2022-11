DÜZCE(İHA) – Düzce Valisi Cevdet Atay, tüm Düzcelileri 12 Kasım’da saat 18.57’de ülke genelinde gerçekleştirilecek Çök Kapan Tutun tatbikatına destek vermeye davet etti.

DÜZCE(İHA) – Düzce Valisi Cevdet Atay, tüm Düzcelileri 12 Kasım’da saat 18.57’de ülke genelinde gerçekleştirilecek Çök Kapan Tutun tatbikatına destek vermeye davet etti.

Düzce depreminin yıl dönümünde yapılacak tatbikatla farkındalık oluşturmanın amaçlandığını kaydeden Atay “Düzceli vatandaşlarımızın evde, dışarda, işyerinde nerede olurlarsa olsunlar yapılacak olan Türkiye Tatbikatına destek vermelerini istirham ediyorum” dedi.

Tatbikatın İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’nun öncülüğünde ve AFAD koordinesinde uygulanacağını dile getiren Vali Atay “İçişleri Bakanlığımız 2021 yılını ‘Türkiye Afet Eğitim Yılı, 2022 yılını ise ‘Türkiye Afet Tatbikat Yılı ilan etmiştir. Bu çerçeve de farkındalık oluşturmak ve bilinçlendirmek adına, İçişleri Bakanımız Süleyman Soylu’nun öncülüğünde Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı koordinesinde (AFAD) ülkemizde ilk kez eşzamanlı olarak, tüm vatandaşlarımızın katılımıyla tarihte, elim olarak bilinen hepimizin ciğerlerinin kavrulduğu Düzce Depreminin yıl dönümü olan 12 Kasım saat 18:57’de çök kapan tutun deprem anı tatbikatı yapılacaktır” diye konuştu.

Vali Cevdet Atay, her an afet ile karşı karşıya kalınabileceğinin altını çizerek “Bu tatbikatla toplumuzun her bir bireyine, insanımıza, tüm kurumlarımıza, her an bir afetle karşı karşıya kalabileceğimizi ve bunun için hazır olmamızın gerekliliğini ifade etmekteyiz. Ülkece hem yapısal hem de insani reflekslerimiz bu nokta da önem arz etmektedir” dedi.

Vali Atay tüm Düzcelileri tatbikata katılmaya davet ederek “Bu vesileyle tüm Düzceli vatandaşlarımızın evde, dışarda, işyerinde nerede olurlarsa olsunlar yapılacak olan Türkiye Tatbikatına destek vermelerini istirham ediyorum” ifadelerinde bulundu.