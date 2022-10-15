DÜZCE (İHA) – Düzce’de coğrafik konum olarak en çok tekstil ürünü üretilen alanların başında gelmesi sebebi ile Vali Cevdet Atay, Gümüşova’da bulunan tekstil fabrikasını ziyaret ederek işçiler ile bir araya geldi.

DÜZCE (İHA) – Düzce’de coğrafik konum olarak en çok tekstil ürünü üretilen alanların başında gelmesi sebebi ile Vali Cevdet Atay, Gümüşova’da bulunan tekstil fabrikasını ziyaret ederek işçiler ile bir araya geldi.

Vali Cevdet Atay, fabrikaları ziyaret etmeye devam ediyor. Düzce’nin hemen hemen her bölgesinde yer alan tekstil fabrikalarında çalışan işçilerle görüşerek sorun ve sıkıntılarını dinleyen Cevdet Atay, son olarak Gümüşova Organize Sanayi Bölgesinde faaliyetlerine devam eden ve Düzce’nin istihdamına ciddi destek veren tekstil fabrikasını ziyaret etti. Fabrikanın üretim alanlarını tek tek inceleyen Atay, işçilerle görüşerek işlerinde kolaylıklar diledi.