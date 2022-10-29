DÜZCE (İHA) – Düzce Valisi Cevdet Atay, Akçakoca’dan Karadeniz’e açılarak sofralara balık ulaştıran tekneleri ziyaret ederek avlarının bereketli geçmesini diledi.

DÜZCE (İHA) – Düzce Valisi Cevdet Atay, Akçakoca’dan Karadeniz’e açılarak sofralara balık ulaştıran tekneleri ziyaret ederek avlarının bereketli geçmesini diledi.

Düzce’nin denize açılan kapısı olan Akçakoca’da bulunan balıkçılar, ülke genelindeki sofralara en taze balıkları ulaştırmaya devam ediyor. Bu çerçevede Düzce Valisi Cevdet Atay’da Akçakoca’ya giderek balıkçı barınaklarında bulunan balıkçılarla bir araya geldi. Balıkçı esnafından, balıklarla ilgili bilgiler alan Vali Atay, esnafa rastgele diyerek bereketli bir av sezonu geçirmeleri temennisinde bulundu. Denizde yoğunlukla bulunan Palamut balıkları ile ilgili de bilgiler alan Vali Cevdet Atay, barınaklarda balıkçıların sorunları ile ilgili de karşılıklı görüş alışverişinde bulundu.