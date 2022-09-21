DÜZCE (İHA) – Düzce Valisi Cevdet Atay, yeni eğitim öğretim yılı ile birlikte okul ziyaretlerini de başlattı. Vali Atay, bu çerçevede son ziyaretini Ömer Dinçer İlkokulunu ziyaret etti.

DÜZCE (İHA) – Düzce Valisi Cevdet Atay, yeni eğitim öğretim yılı ile birlikte okul ziyaretlerini de başlattı. Vali Atay, bu çerçevede son ziyaretini Ömer Dinçer İlkokulunu ziyaret etti.

Vali Cevdet Atay, yeni eğitim öğretim sezonunun başlaması ile birlikte okul ziyaretlerine tekrar başladı. Her hafta düzenli olarak okulları ziyaret etmeye başlayan Vali Atay, son olarak Ömer Dinçer İlkokulu’nu ziyaret etti. Burada okul yönetimi ile bir araya gelen Cevdet Atay, daha sonra anaokulu öğrencilerinin derslerine girdi. Öğrencilerin hazırladığı çalışmaları tek tek inceleyen Atay, çocuklarla da sohbet etti.