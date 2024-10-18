Niğde Valisi Cahit Çelik eğitim öğretim yılının başlaması ile birlikte okulları ziyaret ederek öğrenci ve öğretmenlerle bir araya geliyor.

Yeşilgölcük Kasabasında bulunan Şehit Recep Tektaş Çok Programlı Lisesi, Şehit Osman Turgut Ortaokulu, Anadolu İmam Hatip Lisesi, 75. Yıl Türkan Yüksel İlkokulu, Cumhuriyet İlk ve Ortaokulu ile Yenimahalle İlkokulu’nu ziyaret eden Niğde Valisi Cahit Çelik, okulların fiziki durumu ve çalışmaları yerinde inceledi.

Yeşilgölcük Belediye Başkanı Nurettin Yurtsever, Niğde İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Ali Nebol ve Niğde Milli Eğitim Müdürü Halil İbrahim Yaşar’ın da eşlik ettiği ziyaretlerde öğrenci ve öğretmenlerle sohbet eden Vali Çelik, verimli eğitim için fiziki imkanların önemine dikkati çekerken okulların eğitim durumu ve ihtiyaçları hakkında bilgi aldı.