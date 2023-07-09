Kütahya Valisi Ali Çelik, Koruyucu Aile Günü dolayısıyla koruyucu aileleri evlerinde ziyaret etti.

Kütahya Valisi Ali Çelik, bir çocuğa koruyucu aile olan Baylan ailesine misafir oldu. Baylan ailesini takdir eden Vali Çelik, çocukla da yakından ilgilenerek çeşitli hediyeler verdi. Vali Çelik, daha sonra 2 çocuğa koruyucu aile olan Yığrık ailesini ziyaret etti. Koruyucu ailelerin çocuklara sağladığı güven ve huzur ortamının önemini vurgulayan Vali Çelik, koruyucu ailelerin ihtiyaç sahibi çocuklara sıcak yuva sunan, sevgi ve şefkat dolu bir aile ortamında büyümelerine yardımcı olan örnek kişiler olduğunu söyledi. Vali Ali Çelik, son olarak bir çocuğa koruyucu aile olan Ertaş ailesinin evine konuk oldu. Ertaş ailesiyle samimi bir sohbet gerçekleştiren Vali Çelik, aileye fedakarlıkları ve emekleri için teşekkür etti.

Kütahya’da 69 ailenin 80 çocuğa koruyucu aile olduğunu belirten Vali Çelik, devlet korumasındaki çocukların sevgi dolu yuvalarda, aile ortamında büyümelerinin önemine dikkat çekerek, koruyucu aile olma çağrısında bulundu. Koruyucu aile olmanın bir çocuğa kucak açmak, onunla sevgi dolu bir yuvayı paylaşmak olduğunu ifade eden Vali Çelik, “Devletimiz, koruyucu aile olmak isteyenlere eğitim, rehberlik, maddi ve manevi birçok alanda büyük bir destek sunuyor. Evli ya da bekâr fark etmeksizin, ilgili bakanlığımızın belirlediği şartları sağladığınız takdirde koruyucu anne, baba ya da aile olabilirsiniz. Koruyucu aile olmak için Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğümüze şahsen, e-devlet ya da Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığımızın internet sayfasından başvuruda bulunabilirsiniz” diye konuştu.