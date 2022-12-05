Aileye başsağlığı ve taziyelerini ileten Vali Çelik, merhuma Allah’tan rahmet diledi. Ziyarette Kur’an-ı Kerim okunarak, dua edildi. Ziyarette Kütahya İl Müftüsü Hüseyin Demirtaş, Kütahya İl Emniyet Müdürü Hakan Sıralı ve Kütahya Jandarma Komutan Vekili Kıdemli Albay Ahmet Altan da yer aldı.

Kütahya Valisi Ali Çelik, 30 Kasım’da Sekiören köyünde bir ayının saldırısı sonucu hayatını kaybeden 69 yaşındaki Emine Akçay’ın ailesine taziye ziyaretinde bulundu.

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