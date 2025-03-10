Niğde’nin yetiştirdiği en önemli devlet adamlarından olan Ebubekir Hazım Tepeyran ile ilgili Niğde Valisi Dr. Cahit Çelik’in yazdığı makale Türk İdare Dergisi’nde yayımlandı.

Niğde’nin doğal ve tarihi güzelliklerinin ön plana çıkması için çeşitli projeler hayata geçiren Vali Çelik, kentin yetiştirdiği önemli isimleri de yazar kimliği ile makalelerinde anlatıyor.

Ebubekir Hazım Tepeyran hikaye yarışması yapılacak

İdari ve siyasi kişiliğinin yanında aynı zamanda çok önemli bir yazar ve sanatçı olan Hazım Tepeyran için yazılacak hikayelerin yarışma başvuru süreci de devam ediyor.

Osmanlı döneminde Dahiliye Nazırlığı, Cumhuriyet döneminde 2., 6. ve 7. dönemlerde Niğde milletvekilliği yapan, Türk edebiyatında ikinci gerçekçi köy romanı olan Küçük Paşa’nın yazarı Ebubekir Hazım Tepeyran için hikaye yarışması düzenlendi. 15 Nisan tarihine kadar başvurusu devam eden yarışmaya, yarışma düzenleme kurulu üyeleri ve seçici kurul üyeleri ile birinci derece yakınları dışında, 15 yaşını doldurmuş herkes katılabilecek.

En çok bir 1 hikâye ile katılacak kişiler daha önce herhangi bir yarışmadan derece almış hikâyelerle başvuru yapamayacak.

Ulusal Ebubekir Hazım Tepeyran Hikâye Yarışmasında birinci olana 50 bin TL, ikinci olana 40 bin TL, üçüncü olana ise 30 bin TL, mansiyon ödülünü alan 2 esere ise 10 bin TL ödül verilecek.