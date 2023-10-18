Hakkari Valisi ve Belediye Başkan Vekili Ali Çelik, kentin değişik noktalarında yaşanan sorunları yerinde dinlemeye devam ediyor.

Hakkari’ye atandığı günden beri zamanını denetim ve vatandaşların sorun ve sıkıntılarını dinlemekle geçiren Vali Ali Çelik, bu defa da Merzan Mahallesi’nde vatandaşların sorunlarını dinledi. Merzan Mahallesi sakinleri, mahallelerinde doğalgaz ve içme suyu konusunda yaşadıkları sıkıntıları Vali Çelik’e anlatarak, kışın yolların kapandığını ve ulaşımda sorun yaşadıklarını söylediler. Vali Çelik, dile getirilen ve yerinde gözlemlediği sorunların çözümü noktasında gereğinin yapılması için ilgili birimlere talimat verdi.

Vali Çelik, mahalle ziyaretlerinin ardından Hakkari Üniversitesinin kampüsünde yer alan Hacı Bapir Camii inşaat çalışmalarını yerinde inceledi. Üst katında 4-6 yaş grubuna yönelik Kur’an kursu, alt katında ise gençlik merkezi ve kütüphane yapılması projelendirilen bin 600 kapasiteli ve 2024 yılında faaliyete geçmesi planlanan caminin tamamlanması için Vali Çelik, yetkililere gerekli talimatları verdi.

Cami inşaatından sonra Hakkari Üniversitesi Merkez Kütüphanesini ziyaret eden Vali Çelik, öğrencilerin ders çalışma salonlarını inceleyerek, Kütüphane Müdürü Naci Tetik’ten bilgiler aldı.

Ders çalışmaya gelen öğrencilerin istek ve taleplerini de dinleyen Vali Çelik, öğrencilere başarılar diledi.

Vali Çelik; öğrencilerin üniversite kampüsünde rahat ulaşım sağlayabilmeleri için başlatılan yol çalışmalarını yerinde inceleyerek, Belediye Başkan Yardımcısı Hamit Zibek ve Hakkari Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ömer Pakiş’ten bilgiler aldı.