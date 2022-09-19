Kütahya İl Müftüsü Hüseyin Demirtaş, Ahilik Haftası etkinlikleri çerçevesinde Kütahya Valisi Ali Çelik ve Kütahya Belediye Başkanı Alim Işık’a 40 prensibi içeren çerçeveli tablo hediye etti.

Kütahya İl Müftüsü Hüseyin Demirtaş, Ahilik Haftası etkinlikleri çerçevesinde Kütahya Valisi Ali Çelik ve Kütahya Belediye Başkanı Alim Işık’a 40 prensibi içeren çerçeveli tablo hediye etti.

İl Müftülüğünce ayrıca TDV yayınlarından çıkan, "Rızık Ahlakı, İş Hayatına Dair 40 Prensip" isimli kitap ile kitapta yer alan 40 prensibin açıklandığı afiş, çerçeveli olarak esnaf birlik başkanı ve tüm oda başkanlarına hediye edildi.

İl Müftülüğünce iş hayatına dair 40 prensibin yer aldığı 2 bin afişin bastırıldığı ve bugünden itibaren vatandaşlara hediye edileceği belirtildi.