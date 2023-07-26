Kütahya Valisi Ali Çelik, Doğa Koruma ve Milli Parklar 5. Bölge Müdürlüğü tarafından tedavisi yapılan Kızıl Şahini, Türkmen Dağı Yaban Hayatı Geliştirme Sahasında doğaya bıraktı.

Kızıl Şahinin kanadında meydana gelen bir tramva sonucu yaralandığını ve tedavisinin tamamlandığını aktaran Vali Çelik, canlıları korumanın herkesin en büyük sorumluluğu olduğunu söyledi.

“499 yabani hayvan tedavi edildi”

Vali Çelik, bu sene toplamda 499 yabani hayvanın Doğa Koruma ve Milli Parklar ile Kütahya Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğü tarafından tedavi edildiğini kaydetti.