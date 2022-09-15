Kütahya Valisi Ali Çelik, yol yapım çalışmalarının sürdüğü Tavşanlı-Emet-Simav yolunda incelemelerde bulundu.

Kütahya Valisi Ali Çelik, yol yapım çalışmalarının sürdüğü Tavşanlı-Emet-Simav yolunda incelemelerde bulundu.

32,93 kilometre uzunluğundaki yolun kalan 4,5 kilometresinde çalışmaların devam ettiğini belirten Vali Çelik, yolun 2,5 kilometrelik kesiminin bu yıl trafiğe açılacağını, yolun 2023 yılında tamamlanacağını söyledi.

Tavşanlı, Emet, Hisarcık ve Simav ilçeleri arasındaki bağlantıyı sağlayacak yolda mevcut yol geometrisi ve standardı iyileştirilerek trafik güvenliğinin artırıldığını dile getiren Vali Ali Çelik, seyahat süresinin kısalacağını kaydetti.

Emet-Simav Yolu Kontrol Şefliğini de ziyaret eden Çelik, Hisarcık Belediye Başkanı Fatih Çalışkan’dan ilçede yürütülen çalışmalar ve ihalesi yapılan Hisarcık-Gediz yolu hakkında detaylı bilgiler aldı.

Başkan Çalışkan, Hisarcık’a yakın ilgi ve desteklerinden dolayı Vali Çelik’e teşekkür etti.